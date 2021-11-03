忙湊女練聲 無暇操肌 陳柏宇開演唱會：騷call機

要為事業爭取

Jason表示，原本演唱會想以「家」為主題，因對他非常重要，但在討論過程發現「Fight For」不單止家庭，還有事業，「我一直不擅長為自己爭取機會，亦不會有反對意見，但這種態度不是太好，會失去做音樂的動力；以前什麼都說冇所謂，攞獎與否又覺得不重要，不是真的不想攞獎，是因為這個獎並不是自己爭取得來，作品不是我的，我只參與其中，所以現在要為自己的事業爭取，成果可能是甜，又可能是苦，但不重要，起碼有多點感覺」。

Jason笑稱現在先要爭取演唱會的「貓Mon」（提詞機），經歷過一次演唱會沒「貓Mon」，忘記歌詞，又被人說他不望觀眾席，只顧低頭唱歌，非常痛苦；他表示有「貓Mon」就可以解決這兩個問題。今次會否騷肌？他搞爛gag說，「會騷call機，如果突然好大隻，真情流露會扯爛件衫，但機會很微，現在忙照顧囡囡和練聲，沒時間操肌。」

預告囡囡來睇騷

Jason表示，囡囡會來看演唱會，但不會上台，可能綵排時讓她在台上跑。另外，太太想他專心演出，回家不受任何騷擾，主動建議和囡囡到酒店暫住數天，他說：「這個建議不錯，但見不到她們又心掛掛，很矛盾。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

髮型：Alex So @ the attic

化妝：Jessica Chan

服裝：Bed J.W. Ford（SWANK）、HOAX

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