「香港差利」創辦新藝城 石天不敵癌魔逝世 享壽72

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林俊賢日前在微博寫道：「驚悉世界五邑商會石天（劉偉誠）會長離世。天妒英才，哲人早逝。石天會長人稱『影壇教父』，說明石會長在電影界的地位。石天會長幾十年來為香港電影貢獻良多，帶動香港電影新潮流，香港成為東方荷李活，絕對有他一份功勞。」

黃百鳴稱石天遺願後事低調

其後傳媒向石天在新藝城並肩作戰多年的拍檔黃百鳴求證，他稱早前在石天兒子Dickson口中證實好友逝世，惟石天遺願希望可低調處理後事，家人才沒向外公開死訊；黃百鳴亦尊重石天及其家人，沒向外提及。

黃百鳴昨日回覆《明報》時表示，「我知佢一直有癌症，係咩癌我冇詳細問，但知佢幾嚴重。佢幾年前有病，後來好番，最近復發。8月時我仲同佢WhatsApp聯絡，佢當時喺醫院話：『我好番同你出嚟飲茶。』可惜變成絕句，無機會再飲茶，好難過！」黃百鳴表示石天的兩名兒子從外國返港陪伴爸爸最後一程；問到會否舉行追思會？黃百鳴說：「未有計劃，都要尊重石天遺願和家人意願。」

他又透露新藝城一班好友關係很好，他與石天、 曾志偉和施南生等每隔數月便會見面，因疫情才少見了。施南生表示朋友傳來短訊，已知石天離開了，並透露石天兩年前曾患癌並康復，她對上一次見石天是一年前，當時石天精神很好。記者聯絡曾志偉，到截稿前未有回覆。

狄龍感激介紹拍《英雄本色》

狄龍（龍哥）得知石天離世，非常傷心，並祝好兄弟一路好走，龍哥說：「我和石天相識了很久，在邵氐時已合作，當年他成立新藝城，是他介紹我拍《英雄本色》，該片亦令我獲得金馬獎最佳男主角，很感激他。數年前午馬的追思會，他都有出席，當時他的精神很好，不覺得他有病，還說送本關於養生的書給我。之前有聽黃百鳴講過石天身體有點不舒服，今日就傳來噩耗，願他一路好走。」

兩片失敗受挫 棄影從商

石天與麥嘉、黃百鳴創辦新藝城影業，主力策劃和度橋，成為香港影壇1980年代最具影響力的電影公司之一；石天退居幕後亦偶然會參與演出，在《英雄本色2》就飾演狄龍恩師「龍四」。1991年拍畢《財叔之橫掃千軍》後淡出影壇從商，在內地投資工業城，又在泰國投資高爾夫球度假村，並搞過地產和老人院等。石天曾在訪問中透露，退下火線是因為《財叔》和《紅場飛龍》兩片失敗，令他受到很大挫折，懷疑自己是否已不再適合當時潮流，或許也是時候退出影壇。