《絕路狂逃》青龍獎13提名成大熱 趙寅成宋仲基爭影帝

以韓國代表身分報名競逐今屆奧斯卡最佳國際電影獎（前稱最佳外語片）的《絕路狂逃》，以13項提名領跑青龍獎，李濬益執導《茲山魚譜》獲得10項提名緊隨其後，跟8項提名的《勝利號》鬥個難分難解。這3齣戲將會跟黃政民主演《人質》，以及金惠秀的《我死去的那天》一同角逐最佳電影。

《絕路狂逃》以1980年代末期為背景，正值韓國冷戰高峰期，為加入聯合國而四出奔走，卻與朝鮮在非洲爆發外交衝突。1991年索馬里首都摩加迪沙陷入內戰，韓國與朝鮮大使館外交人員同時被困當地，只有攜手合作，才有機會逃出生天。

影帝之爭同樣激烈，《絕路狂逃》的趙寅成與金允錫，《茲山魚譜》的卞耀漢與薛景求，兩片各有兩名男星入圍，《勝利號》宋仲基遭夾擊下，勢孤力弱可會陷入苦戰？抑或上述兩片出現「自己打自己」局面，反而分薄票源，令到宋仲基有機可乘？

事實上，趙寅成的「朋友圈」星光熠熠，他跟宋仲基、李光洙、車太鉉、金宇彬及EXO成員D.O（都敬秀）等相識多年，經常相約飯局，如今好友對決，趙寅成與宋仲基誰先奪得青龍影帝，實在令人好奇。至於李光洙亦憑《危樓深淵》入圍最佳男配角，同樣遭《絕路狂逃》的具教煥及許俊豪圍攻，加上《勝利號》陳善圭亦被視為熱門，形成今屆另一場硬仗。

潤娥角逐影后

影后方面，韓國女團少女時代成員潤娥唱而優則演，前年憑《EXIT: 極限逃生》爭獎但不果，今屆再接再厲，以新片《奇蹟》更撼《天堂長夜》全汝彬、《我死去的那天》金惠秀、《三姊妹》文素利及《The Call：超時空通話》全鍾瑞，潤娥能否作出零的突破？青龍獎將於本月26日在汝矣島KBS禮堂舉行頒獎禮，屆時自有分曉。