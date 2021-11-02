陳蕾尾場淚灑舞台 感激昔日戰友助完成4場騷

陳蕾在兩度encore下獻唱於亞視出道的首支單曲《自卑分手》，不禁笑稱：「這是真正第一首個人單曲，當年電視台幫我出，好耐冇唱，已唔記得歌詞，於是上網搵，但搵唔到，原來連名都打錯。」騷後受訪，她承認選唱這首歌，有少少後悔，並說：「好開心見到大家反應不是好大，證明不是在那個時候開始聽陳蕾，其實我唱歌真的幾大變化，已聽唔番以前比賽完整任何一首歌，頂唔順。」

心理影響聲線

陳蕾稱今次開4場已很滿足，最初還擔心把聲能否支持到，幸最終能應付，她說：「其間不知是否心理作用，經常覺得把聲好攰，要食喉糖、飲開聲茶和上網學按穴位紓緩。」她強調沒有想過要喊，一路走來都覺得好愉快，只是見到Sharon喊才忍不住。

問下個目標是否進軍紅館開騷？陳蕾說：「我暫時未有這個計劃，還是一級一級先，今次入場人數有千幾人，下次就3000人，按人數慢慢來，這樣做，好似根基會穩一點，我覺得不可以急。」

記者：林祖傑