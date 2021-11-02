「生蛇」遇8號風球 蔡一傑憶慘痛經歷：命都無

之後他往洗牙，向牙醫提及頸痛似發炎，對方查看他的肩頸位置，原來已起水疱及紅腫，牙醫叫他不要洗牙，介紹他看附近的醫生，蔡一傑說：「個醫生話發炎，有機會生蛇，但我不以為意，晚上還繼續跟朋友食飯。」

又餓又痛 苦不堪言

蔡一傑回家後情况趨嚴重，愈來愈痛，還撞正8號風球，他急找醫生求助，醫生專程為他回診所睇症，給他特效藥。蔡一傑大嘆：「真的命都無，又痛，又癢，又打風又無嘢食。」紅疹還由肩頸伸延到胸口與手臂，唯有再找另一相熟醫生告知病情，對方再給他更重的特效藥，又建議再嚴重要入醫院，幸好他吃了一星期藥後痊癒；他公開生蛇時皮膚的照片，透露現在頸部仍留有深色疤痕。

鄭丹瑞提議打預防針

片尾蔡一傑訪問了鄭丹瑞，他知道對方有兩次生蛇經歷。阿旦說：「第一次生蛇，以為是一般皮膚病，搽藥膏後痊癒。第二次生蛇是心情影響，因為喪母之痛，辦理完母親喪事後，開工時再生蛇，這跟壓力與休息不足令免疫力下降有關。」阿旦還提議蔡一傑可打預防針，蔡一傑表示待完全康復後便會向醫生查詢，一班粉絲亦很關心偶像健康，留言叫他多休息。

娛樂組