ANSONBEAN著熱爆韓劇運動服跳唱 欣宜：我扮一條魷魚

Tyson Yoshi遇外賣員粉絲嚇呆

Tyson Yoshi近日被爆是富二代，家住市價逾4000萬的深灣千呎豪宅。他稱不想影響家人，日後在社交平台分享生活照時會更注意和小心。現在多了人關注，是否覺得言行舉止都要小心？Tyson Yoshi說：「在不影響身邊人的情况下，我會盡量做自己。」他慶幸無遇過瘋狂粉絲，大家都很自律和有禮貌，會保持適當距離，但自爆有次遇上外賣員是他的粉絲，「對方無叫我攞簽名或要求合照，當刻大家都嚇呆，他只打了個招呼便轉身按電梯，我即刻關門」。

記者：陳釗