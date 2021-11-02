斥資千萬置業火速升值 陳煒：明年入伙與男友同居

狂谷「女兒」炎明熹食嘢

陳煒正拍攝無綫劇《青春本我》，劇中飾演炎明熹（Gigi）媽咪，她表示已演過媽咪角色多次，很開心能參與這部充滿音樂劇元素的劇集，拍攝手法像MV一樣。可會在劇中大展歌喉？她說：「沒有，主要是展示他們的天賦，我們只是在側邊輔助。我之前有追看《聲夢傳奇》，可說看着他們成長，對他們也十分好奇，很想了解時下16歲妹妹的想法。」面對有「火星女神」之稱的Gigi，陳煒笑言聽得明對方說什麼，「Gigi有時的反應很得意。我問她條腰有否22吋，她說沒有，所以我不斷谷她食嘢，因她要兼顧學業和拍劇，需要很大體能」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com