《沙丘瀚戰》美國票房蟬聯冠軍

至於3齣新片中，以日本動畫《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》成績最好，收288萬美元排第2位，《月光光殺清光》和《007：生死有時》分佔季殿。另外兩部新片：《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）主演的《蘇豪的最後一夜》，單日收192萬美元，位列第5；至於萬聖節應節戲《血魔獸》（Antlers），則以169萬美元排第6位。

《007：生死有時》內地開畫稱冠

提起《007：生死有時》，上周五在內地開畫，截至昨晚截稿，3日累收1.74億人幣稱冠；至於累收54.9億人幣的今年度全球最高票房電影《長津湖》，則跌落亞軍位置。