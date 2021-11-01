同樣屬韓國一線女星的全智賢，伙拍朱智勳主演tvN《智異山》，前晚第3集收視7.85%，比之前一集10.66%高位，下跌近3個百分點。第3集講述有人在智異山做法事，護林員全智賢驅趕眾人，其間「靈童」表示在山上見到滿身鮮血的鬼魂，並會向途人索命。

另外，前晚同時段播出的SBS《One The Woman》第14集收視16.9%，成為開播以來最佳成績。tvN另一劇集《柔美的細胞小將》第14集大結局收視2.49%，較上集微升0.5個百分點，卻未能突破2.7%高位。《魷魚遊戲》朴海秀主演的OCN新劇《Chimera》前晚首播，收視0.8%。