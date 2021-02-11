港女認歌藝不精 戰敗韓騷《Girls Planet 999》 潘穎芝梁卓瀅選《造星》棄《聲夢》

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

ViuTV《全民造星》初期曾被指與韓國《Produce 101》相似，兩者皆是99名參賽者，透過各種任務與比賽，逐批淘汰，繼而選出優勝者。最大分別是《Produce 101》開宗名義選組合成員，因此任務以組合形式進行，考驗參賽者的團隊精神；而且標榜全民投票，成員名單由觀眾全權話事，評審及導師只是輔助，僅偶爾「出手」給參賽者「復活」機會。《全民造星》則是評審與投票各佔一半，最終MIRROR成團，也不是完全根據勝出名次，而是監製花姐（黃慧君）等幕後有份揀蟀 。

有跳舞基礎仍難敵其他參賽者

韓國選秀節目受歡迎，參賽者質素高是主因之一；當地娛樂公司有練習生制度，熱愛唱歌跳舞的年輕人，初中已當練習生，經過多年培訓，根基雄厚。反觀香港，花姐就曾表示今次要湊夠數拍《全民造星IV》有難度，全因質素麻麻。韓國Mnet選秀節目《Girls Planet 999》，結集中日韓三地合共99名少女參加多個環節比賽，並由全球觀眾選出最高排名的9人組成限定女團kep1er；節目剛於10月22日完結，內地少女沈小婷躋身9強，是唯一華裔代表。該節目亦吸引3名香港少女參加，一度掀起網民熱議，其中Cherry與Gigi表示喜愛韓國流行音樂，才赴當地參加《Girls Planet 999》。二人有舞蹈基礎，出賽前在港亦參與過舞蹈團，但仍難敵其他參賽者。

Cherry自言不是練習生，最初無法跟上節目節奏，壓力巨大，「起初對於節目中的任務，完全沒信心，雖有舞蹈底子，但從未試過唱歌，所以好驚。幸好後來逐漸適應，發現自己有進步，信心才回來」。Cherry由毫無電視演出經驗，到表演親自創作的rap，算是進步神速，可惜中途已被淘汰，她也感可惜，回想當時可以做得更好，幸獲得寶貴經驗。她稱最大得着是親身體驗韓國偶像站上的舞台，也讓自己跳出舒適圈。

自小喜歡跳舞的Gigi在經理人鼓勵下參加《Girls Planet 999》，她稱期待比賽過程，但壓力也很大，「自覺達不到應有的要求，一直以來我唱歌機會不多，演唱技巧不足。初次上台太緊張，加上無得綵排而失誤走音」。Gigi表示最難忘是公布首輪淘汰名單當天，「我有心理準備被淘汰，故當下心情平靜，反而拍攝當天是成班女仔相隔一個月再相見，既開心又不捨」。Gigi在首輪被淘汰後，審視自己的表現，自覺實力與經驗也不足，一直以來只顧跳舞，欠缺唱歌技巧。

認同應積極爭取出鏡機會

談到99名少女參加淘汰賽，一同入住宿舍，長時間相處，既要合作也要爭取分數與排名；再者節目集合中日韓少女，文化背景迥異，會否有明爭暗鬥的小圈子？Cherry自言讀女校出身，習慣與女仔一起生活，又指在宿舍很開心，沒不快感覺。Gigi亦表示與其他參賽者相處融洽，但不否認有小圈子，坦承與中港台少女較熟稔。

網民指出節目中香港參賽者鏡頭偏少，Gigi稱不能怪責電視台，「參賽者應該要進取，想有鏡頭就要去爭，應該製造話題，我就是不夠積極」。她自言也怕講多錯多，Cherry亦有同感，覺得爭取機會表現自己是應該的，否則就無鏡頭，「我也試過去爭想演唱的部分，可惜爭輸了」。

對於香港兩大電視台積極籌辦選秀節目，Cherry與Gigi也興致勃勃，稱若有機會，會參加《全民造星》。Gigi表示《聲夢傳奇》較重視唱歌，《全民造星》似乎較適合她。