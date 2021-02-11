無綫ViuTV綜藝大戰 《男神廚房》首播張敬軒燒燶毛巾 《造星》特輯幕後訴辛酸為節目加分

娛樂組

無綫《男神廚房》與J2《野外步出2》跟ViuTV盧瀚霆的《神的女主角》同時段10時半播映對撼，《男神廚房》頭炮有張敬軒、張振朗、陳家樂與湯洛雯表弟李子熙鬥廚藝兼向女嘉賓「放電」，主持鄭裕玲與王菀之要估誰是「處男廚神」，張振朗嫌疑度極高，張敬軒下廚顯功架，不過中途煮到燒燶毛巾，狀甚狼狽。

首在電視城探靈

C君擔任J2創意總監後，多多搞作，其中《搵鬼去電視城》於晚上11時首播，女藝人擔任「探靈勇者」在電視城傳聞最猛鬼的藝員休息室、洗手間、古裝街等「搵鬼」。這是電視城首度開放讓節目做探靈場地；拍攝期間有女主持尖叫、爆喊，甚至有人嚇到暈。

揭《造星》幕後「地獄生活」

至於ViuTV王牌節目《全民造星IV》，今次全女班參賽者選女團，節目製作之初已被網民潑冷水話唔睇好。前晚先播出《全民造星極限造夢者》特輯，並非介紹參賽者，由一班幕後工作人員當「主角」，監製、編審、導演與不同崗位的工作人員等，在鏡頭前盡訴心中情，《造星》的錄影廠被形容為「地獄廠」，連日通宵拍攝令工作人員疲憊不堪，有人話兩日沒有睡覺，更有人自爆3日沒有冲涼以及無換底褲。有工作人員躲在一角似睡死狀態，有人笑稱將會有大規模猝死個案出現，導師梁祖堯亦開玩笑說：「《全民造星》又害死人。」

《造星IV》幕後團隊動員30多人，Rain P與Agent L皆是《造星IV》導演，Agent L提到海選時有3000多人報名，面對墟冚面試場面，他說：「好似我哋只有10個人攞住刀仔，同一班千幾人攞住機關槍嘅軍隊……」

花姐被封「慈禧太后」

《造星》的靈魂人物花姐（黃慧君）亦有在節目中現身，受訪時自爆知大家以「慈禧太后」形容她，亦自認好野蠻，特別對節目的要求，為剪接更好而一改再改，試過節目播出前兩小時才完成剪接。她對此很執着的原因是90多個參賽者輪流表演，每人只有幾分鐘，如果剪輯不好，未能將她們的性格立體呈現出來，那個參賽者隨時會被淘汰。

花姐回憶MIRROR成員柳應廷（Jer）在首屆《造星》被淘汰時，Jer回後台哭着說︰「花姐，很多謝你給我機會，但我明天要返回現實，似乎要放下夢想了。」花姐稱阿Jer這番說話警醒了她，並說：「我聲稱這個節目是幫人追求夢想，但原來我是扼殺了別人的夢想。從那一刻開始，我告訴自己不可再當一個不好的監製。」

網民大讚《造星》團隊，ViuTV的節目一向以「貼地」贏得觀眾支持，這個製作特輯，雖然眾工作人員似在吐苦水，卻令觀眾感受到他們的熱血，為《造星IV》加分。