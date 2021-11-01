李亞男忙湊女 王祖藍無緣夫妻檔演新劇

王祖藍表示很難搶到隔離檢疫酒店房間，故遲遲未能申請兩名家傭來港，現只能聘用鐘點姐姐幫手，好讓老婆可以休息。問申請到家傭來港後，是否讓老婆工作？他說：「賣佢落火坑，我好渴望食軟飯，是人生理想，不過遲些會先讓她參加節目《思家大戰》，不要成日湊女就冇咗自己世界，有任何理由讓她離開一下屋企，她已經夠了。」

問可有留意無綫前高層余詠珊將為香港開電視製作全球選秀騷《我的青春》狙擊《聲夢傳奇2》？王祖藍說：「百花齊放啦！最緊要香港娛樂圈好，大家有多些工作做是好事。」問有何對策？他只表示大家做好自己就好。至於可有興趣看對手怎樣搞？他稱不用急躁，慢慢來。

宋宛穎擔任台慶騷司儀

港姐冠軍宋宛穎透露將擔任台慶騷司儀，她表示首次任大型節目司儀有少少緊張，所以要加緊練習熟讀講稿，希望不會甩漏。她稱曾在學校畢業典禮當司儀，所以自信今次應沒問題。問最想向哪位前輩偷師？她說：「當然是Do姐（鄭裕玲）和Liza姐（汪明荃）啦！」

亞軍梁凱晴及季軍邵初表示會在台慶騷表演跳舞，梁凱晴自言跳舞是強項，十分有信心。邵初則表示自己唱歌好過跳舞；另外，她忙於慈善工作，最終未能參加歌唱比賽《聲生不息》，希望遲些再有機會。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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