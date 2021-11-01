演技獲讚 爭視后隨緣 鍾嘉欣照顧家庭最幸福

記者：陳釗

鍾嘉欣自嫁給脊醫Jeremy Leung後便長居加拿大，先後誕下一對可愛子女，過着相夫教子的幸福生活，只是閒時回港出席品牌活動，鮮有幕前演出，就算3年前的《再創世紀》，亦只是客串，所以她決心放下家庭回港拍《星空下的仁醫》，不少人大感驚訝。嘉欣表示全因被「章以芯」打動，「當我聽到角色的簡介和故事時，即有種很特別的反應，好像跟章以芯已連結一起，可能這幾年做了別人的太太，又當上兩個小朋友的媽咪，成長不少，能感受到角色的內心，加上劇集以小朋友為題材，我有信心演好；而且我亦未演過一個咁瀟灑、有型，能力又強的角色」。根據資料，劇中的「章以芯」是心胸肺外科副顧問醫生，又曾擔任無國界醫生在南蘇丹工作，並借精人工受孕。

曾被鄭嘉穎撩講粗口

對於首次拍醫療劇的嘉欣來說，最大挑戰除了要背熟一些很長的醫學名詞外，還要演得既自然又有說服力。有否請教醫生老公？嘉欣笑言：「又無，每個醫生在說話、做法等方面都有自己的風格。當然有些比較難講的英文字眼，或者連我自己都看不懂的，就會問問他。那段時間老公亦非常鼓勵我，時常提醒我要做回自己，最緊要have fun！」

數到劇中看點之一，一定是她與兩位視帝鄭嘉穎和馬國明之間的友情。嘉欣稱此前從未跟嘉穎合作過，以往大家只是在化妝間、錄影廠外走廊或頒獎禮上碰頭，「他那時給我的感覺是經常撩人，而且寸寸哋，最記得他每次見到我都會問：『喂！鍾嘉欣，講句粗口嚟聽吓喇』，但我每次都不講，哈哈。到今次知道跟他合作，我是很期待的，覺得幾新鮮，我還在上醫療課程時笑他記不記得以前對我做過什麼，他即刻很驚說不記得了，很搞笑」。嘉欣稱嘉穎現時當了爸爸，多了一份「暖男」感覺，開拍前特意請了她和馬國明一齊吃飯，讓彼此互相溝通了解；拍攝期間又很用心幫助她和一班新演員，令大家演得更加好。

與馬國明對手戲不多

至於跟馬國明雖然曾在《點解阿Sir係阿Sir》和《公主嫁到》合作過，但戲分僅得兩三場並不多，所以嘉欣認為今次才是他們首次真正合作，「他給我的感覺是非常友善，跟他開工很舒服，他是完全不會給壓力對手，很容易相處，但今次我們一起的戲分都不算多，有少少可惜」。

觀眾緣甚佳的嘉欣，多年來總是跟無綫的「最佳女主角」擦肩而過，今次《星空下的仁醫》獲選為台慶劇，加上演技獲一致好評，問她有否信心奪「視后」寶座？嘉欣表示接拍此劇並非為了攞獎，而是滿足自己的演藝興趣，覺得角色適合現時的她去演，一心只想着做好；她亦以媽咪的角度為角色加插了一些反應和對白，以及創作了劇集主題曲，「只要觀眾喜歡就得，獎項隨緣啦」。

女兒遺傳了表演細胞

嘉欣為此劇回港拍攝5個月，她稱這段時間因掛住一對子女而喊過很多次，每當知道他們身體有不適就會很擔心，但她不斷鼓勵自己，家人那麼支持她回港工作，她一定要演得好。回到加拿大，嘉欣則卸下藝人身分，做回全職媽媽，子女的大小事情，她都親力親為，「我並非緊張媽咪，跟子女會像朋友般相處，給予他們自由發揮的空間，給他們去試、去闖、去跌，但有危險的，當然會提點」。

嘉欣覺得大女Kelly遺傳到她的表演細胞，自小已很喜歡唱歌、跳舞，而且音準、聽覺和協調度都不錯；兒子Jared還小，未看得出，但個性很有責任感，充滿男子氣概。若子女將來想入娛樂圈，嘉欣表示無所謂，最緊要他們有天分和喜歡。

讚老公花心思𧨾開心

現在一日24小時幾乎都奉獻給小朋友，嘉欣稱有時都會冷落老公，就算兩公婆約會，都是4人行事，但他們明白這只是一個階段，期待子女大少少，夫妻有更多二人世界的時間。嘉欣笑言老公並非浪漫之人，不懂口甜舌滑，但屬行動派，「他的愛是見我攰，會幫我按摩，又或者會主動幫我洗碗。每逢過時過節，他在禮物方面會花盡心思令到我很開心」。問到兩公婆如此喜歡小朋友，會否考慮追多個？嘉欣透露曾有此想法，但湊小朋友真的很攰，故兩個已夠數。她稱照顧家庭是現階段最幸福的事，「能每天起牀見到子女睡在旁邊，老公返工前惜一惜我們，已覺得很幸福」。

服裝：Anteprima / Atsuro Tayama

鞋：Charles & Keith

手表：Longines

首飾：David Yurman

造型：Sarona Lo