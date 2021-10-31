【開箱】《馬達．蓮娜》 的哥與陪酒女 愛在窮街陋巷

張繼聰入型入格 周秀娜進步

《馬達．蓮娜》講述40多歲失婚又不擅辭令的馬達 （張繼聰飾）有嚴重失眠，無法入睡所以當夜更的士司機。某晚醉酒街頭，偶遇當酒吧陪酒女郎的蓮娜（周秀娜飾），後者身兼兩職，白天在酒樓當侍應，馬達遂慢慢成為她的專屬司機。兩顆寂寞的心，在聲色犬馬的澳門發展出一段相濡以沫的關係。可是蓮娜不願回首的過去，也成為兩人感情破裂的關鍵。

先說此片優點，張繼聰扮演家有嫩妻卻戴綠帽收場的中年的士司機馬達，老婆失蹤3年依舊念念不忘，並且變得自暴自棄，酗酒失眠。經邋遢破爛「佬」裝「修飾」，張繼聰演寂寞極需愛的中佬，入型入格，也交足功課。醉倒街頭的墮落，卻為他的感情打開另一扇窗，邂逅周秀娜扮演漂亮的侍應兼陪酒女蓮娜，瞬間被吸引，由搭便車展開，司機與乘客的關係慢慢靠近，由朋友變成情人。馬達的朋友最先察覺他的變化，乾淨企理了，開始戒酒，有了着緊的目標。穿著旗袍的周秀娜騷出纖幼長腿，眉梢眼角有種在江湖歷練的風情；有說她在酒店房知悉前度仍在監獄的一場戲，受騙後嚎哭，是演技大突破。其實每次致電回鄉跟母親和女兒以潮州話平淡對話更見真章，比起4年前拍《29+1》，周秀娜今次演出成熟不少，拍出離鄉別井打工女的一種日常。

《馬達．蓮娜》前半部刻劃寂寞男女在疏離的城市如何一步一步靠近彼此，拍得層次分明；來到下半部，不知何故跌入陳套的戲劇鋪排，也突顯了人物設定的缺陷。曾受不忠伴侶所苦的馬達，要求蓮娜萬事坦誠，後者被酒吧老闆娘忠告有些往事不說為妙，埋下了感情破裂的伏線。其實是沒必要隱瞞的慘痛性侵經歷與棄不足惜的舊愛，說謊難道為了考驗對方有多信任？相反，即使蓮娜坦白，馬達又是否「從寬」？還是前妻不忠的陰影也一直揮之不去？電影開首刻意告訴觀衆那是威尼斯人開幕的時刻，十多年前的澳門，智能電話還未流行，為什麽故事選在這個時空，也似乎跟往後劇情無關；要突出路氹從那段時間繁盛起來，所以客人打賞都是以籌碼代替嗎？可來回的場景更多是破舊的樓房、擁擠的女侍應宿舍、關閘口岸、酒樓酒吧外的窮街陋巷。

兩個結局 先分手後團圓

片中輕觸外勞悲歌，周秀娜為了盡快賺夠錢回鄉供養母親和女兒，日打兩份工，忍受男人佔便宜，本來跟同房的關係就麻麻，卻把辛苦掙來的現錢，放在鐵罐藏在宿舍的牀上，最後被同房偷走，沒能追究徒神傷，這種戲劇效果似乎都超出應有情理。

歷來以澳門為背景的電影不少，此片感覺像廖子妤和余香凝的成名作《骨妹》，都是聚焦當地的基層人生，執導《骨妹》的徐欣羨跟《馬達．蓮娜》陳雅莉同是來自澳門的女導演，所不同的是《骨妹》描繪同性情誼，劇本來回兩個時空，相比之下，《馬達．蓮娜》故事顯得較單薄。根據報道，陳雅莉把個人的失戀經歷化成《馬》片劇本，更撰寫了兩個結局，其一是馬達送別蓮娜回鄉，兩人分手；另一是待工作人員名單出到大半，可看到馬達到鄉下找蓮娜。兩人仍情濃之時，蓮娜曾說夢想是回鄉開食店，結果如願，鏡頭拍馬達背影，蓮娜問：「一個人？」很有點《秋天的童話》結局的味道。

不知道為什麽華語愛情片佳作有限，日韓導演卻深明這類型的創作天空無限，近的如土井裕泰《她和他的戀愛花期》，遠的有許秦豪《春逝》，不過是男女主角由邂逅到熱戀到分手的故事，沒有驚天動地，也毫不曲折離奇，卻同樣拍出細膩枝節，也許細節才是編導當好好思考的地方。

上映日期：10月28日