伊莎貝雨蓓揭幕東京電影節 橋本愛透視裙搶鏡 奇連伊士活缺席首映

去年受疫情影響，上屆東京電影節雖然如期舉行，但不設紅地氈環節，就連開幕禮也改為網上直播，氣氛冷清；隨着東奧結束，日本疫情緩和，今屆東京電影節終於「重拾正軌」，昨日在東京國際論壇舉行開幕禮，獲邀擔任主競賽評審主席的伊莎貝雨蓓，率領《東京公園》日本導演青山真治、日本作曲家世武裕子、馬來西亞製片人鄭碧雪及美國影評人Chris Fujiwara等評審員亮相。伊莎貝雨蓓在致辭時強調：「能夠在艱難時刻舉行影展，已是一種勝利，我們可以一起看電影，這是我在疫情期間最想做的事情。我們需要電影，電影需要我們。」

除了評審團外，身為宣傳大使的橋本愛穿著透視長裙行紅地氈，輕易成為鎂光燈焦點。其他出席電影人包括專程到此宣傳HBO亞洲原創電視電影《土山直純：神之重擊》的南果步、競賽片《只是稍微回憶起》導演松居大悟、男女主角池松壯亮和伊藤沙莉，以及為發掘影壇人才而增設Amazon Prime Video Take One獎項的評審主席行定勳導演等。

林嘉欣新片有份參展

為期10日的東京電影節，將會放映126部作品，包括15齣來自日本、韓國及菲律賓等地的主競賽電影，其中日本佔了兩部，分別是野原位執導《三度目之正直》和松居大悟的《只是稍微回憶起》，其他候選片有藏族導演久美成列的《一個和四個》，以及韓國導演申秀媛的《Hommage》等。華語片雖然未能入圍主競賽部門，至少還有金馬影后林嘉欣跟金鐘視帝莊凱勛合演的電影《美國女孩》，獲邀在「亞洲未來」部門首映。

至於開幕電影則是為慶祝奇連伊士活（Clint Eastwood）執導50周年而自導自演新片《哭泣的男人》（Cry Macho），現年91歲的他，未能親自到場，但仍撰文表達謝意：「感謝大會挑選我的新片作為開幕電影，《哭泣的男人》在疫情期間拍攝，希望透過此片，為電影業帶來力量和勇氣。」故事講述奇連伊士活飾演得州老牛仔Mike，南下墨西哥城，為老朋友尋找失聯多年的兒子Rafo，過程中一老一少，透過相處產生爺孫般的感情。