請假回加拿大不是結婚生仔 鄧佩儀否認遭無綫雪藏

提到有報道稱鄧佩儀拍該劇時麻煩難相處，且演技平平，之後沒監製起用，更被公司「雪藏」10個月沒劇拍，要放長假避走加拿大。鄧佩儀為報道感不開心，她稱入行9年未試過為工作喊，今次覺得委屈喊了。她明白有新聞價值是好事，可為劇集宣傳，但自問9年來很努力工作，看到報道有少少崩潰，現已沒事。她澄清因要回加拿大處理私事，才暫時接不到工作，不是遭公司雪藏，半年前已請假，原本9月出發，因《換》劇成為台慶劇，故推遲日內才起行。她稱不是到加拿大結婚生仔，是家中的開心事，適當時候會告知大家，總之處理完就回港，公司也很體諒。

蔣家旻表示拍該劇時跟鄧佩儀、劉佩玥及陳庭欣相處愉快，鄧佩儀好勤力。譚俊彥稱關於鄧佩儀的負面報道不是真的不用講，「有負面新聞和被批評是正常，就用努力令大家去認同你，她第一部劇做女主角，有人鬧、有人讚都好，如無人理咪重弊」。

譚俊彥不准子女扮《魷魚》角色

譚俊彥稱日前因工作未能陪子女參加學校萬聖節派對。問子女是否扮韓劇《魷魚遊戲》角色造型？他說：「我陪子女去揀衫，個仔想伸手拿《魷魚》的黑色面具，被我阻止，不想小朋友接觸那麼血腥的事，學校有出通告講明不准扮這套劇角色，覺得太血腥，最後女兒扮俠女、個仔扮李小龍，幾得意。」

記者：林祖傑