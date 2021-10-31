陳詩欣做性感新娘 約定余香凝齊生B

陳詩欣與陳爾正昨晨依照傳統穿上中式禮服，在酒店內接新娘及向長輩斟茶。陳詩欣穿裙褂手戴6對龍鳳鈪，還有金戒指及耳環。下午一對新人到教堂行禮，傍晚於酒店見傳媒，應要求甜蜜咀嘴，新娘子初時有點怕醜，之後與新郎咀足3次。陳詩欣化身Elsa公主，性感曬事業線，手上的婚戒及3卡鑽石求婚戒相當耀眼，她表示日前出席迪士尼時裝騷時，看中這條Elsa裙，覺得很靚，膽粗粗試穿，最後獲設計師贊助。她笑言婚宴上不會唱《Let it go》，唱歌環節留給蔡嘉欣，「知她事前苦練歌藝，她唱《老鼠愛大米》，希望我和老公好似老鼠跟大米一樣相親相愛」。

一對新人行禮變喊包

陳詩欣說行禮時有驚喜，無預計老公會喊，「他平時是很堅強的人，但在教堂講誓辭時，見他喊到鼻涕都掉下來，第一次見他這樣子。我爸爸也眼濕濕，搞到我都淚崩。初時以為自己不會喊，因在家已熟讀誓辭，希望拍照和拍片可以很靚，但最後都是感動到喊」。老公許下什麼愛的承諾？陳詩欣說：「他承諾會早點回家食飯，因他工作很忙，有時一星期只能跟他吃一次飯，希望婚後將我完全擺在第一位。（婚後做少奶奶？）我跟公司還有多年合約，工作和家庭可以兼顧。（會否減少性感？）我驚節目不要我。老公不介意，他覺得靚就OK，最緊要健康性感。」她坦言未有造人計劃，想與老公享受二人世界，待幾年後再計劃，「我已約定余香凝，她生第二胎時，就是我生第一胎之時，我說要跟她一齊大肚、一齊入產房，然後一齊減肥。她為我這婚禮積極減肥，現在還瘦過我」。

余香凝為著姊妹裙激減42磅

余香凝笑稱為了當姊妹，產後5個月激減42磅，「這條姊妹裙是在我生B前揀，她們質疑我產後能否穿上，現在還有少少鬆」。她稱送給一對新人滿滿的愛和祝福，她與陳詩欣由18歲當模特兒時認識，到現在28歲齊成為人妻，很感觸。陳詩欣說跟她一起大肚？余香凝笑言：「不急，看看大家何時得閒就生，因我要復工了。」

張寶兒自認寵夫 生B順其自然

到賀賓客有張寶兒、吳若希與丈夫、莊思敏、王子涵等。張寶兒被問到有何人妻之道傳授陳詩欣？她說大家的夫妻定位有點不同，「陳詩欣的老公很寵妻，我老公都好惜我，不過我是寵夫，在決定上我會尊重老公」。她表示生B順其自然。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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