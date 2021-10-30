【開箱】《戀慕》朴恩斌女扮男裝 角色設定「離地」的宮廷劇

修改劇本避免爭議

《戀慕》改編自同名漫畫，女扮男裝主角雖是虛構角色，但她身邊出現不少歷史人物，為免出現篡改歷史的指摘和爭議，劇本作出不少改動，例如轉換角色名字，以截稿前播出6集來看，似乎只保留了女扮男裝的主要元素。

首兩集圍繞男女主角的童年往事，講述世子妃（韓彩雅飾）在宮中誕下龍鳳胎，可是王室認為，男嬰不能與女嬰一同出生，女的必須要死，否則危害男方日後宮中地位。世子妃不忍殺死女兒，吩咐太醫假裝弄死女嬰，再讓手下送她出宮。10多年後，昔日男嬰李輝（崔明彬飾）長大獲封世孫，由於智勇雙存，深受父王惠宗（李必模飾）寵愛；女嬰阿垣（朴恩斌飾）則在寺院長大，因緣際會成為宮女。某日李輝在宮中遇見跟自己長得一模一樣的阿垣，於是靈機一觸，要她女扮男裝，成為自己替身，他則男扮女裝，走出宮外尋找被軟禁的老師。

自此以後，李輝與阿垣經常交換身分，其間阿垣在宮中邂逅朝中大臣之子鄭至韻（路雲飾）。世子妃重遇阿垣，母女重逢本應高興，然而雙胞胎的外祖父尚憲君（尹帝文飾）亦發現女嬰未死的秘密，於是派人滅口，卻殺錯男扮女裝的李輝。世子妃得悉愛子被殺，只好將錯就錯，要求阿垣繼續女扮男裝當世孫。

朴恩斌矮小欠威嚴

阿垣突然由孤兒變成世孫，一度無法接受而想逃離王宮，卻親眼目擊相熟宮女被滅口，她不想再有人犧牲，才決定留下。時光飛逝，惠宗登上王位後，阿垣亦由世孫變成王世子。隨着母后病逝，繼母（孫汝恩飾）成為中殿，一心除去王世子，好讓她的兒子齊賢大君繼承王位。阿垣某日外出捕獵遇上刺客，意外被鄭至韻看見她的真身，卻誤以為她是宮女。另一方面，至韻目睹父親鄭析助（裴秀彬飾）為替朝廷辦事而濫殺無辜，一怒之下離家出國進修，成為優秀醫師。回國後被父親安排當上王世子的老師。

《戀慕》首兩集由童星崔明彬一人分飾兩角，講述龍鳳胎交換身分的經過。童星演技自然，即使女扮男裝，也不會有違和感。可是角色長大後，朴恩斌女扮男裝演王世子，感覺變得不自然，原因是她身材矮小，即使盡量壓低聲線，亦無法展現王世子的威嚴，令角色欠缺說服力。

另一方面，朴恩斌與路雲談情，兩者身高相距甚遠。雖然這種反差，在現代愛情劇頗為常見，亦易令人心動，但放諸古裝劇上，加上女扮男裝的設定，變得令人難以信服，而且這麼矮小的王世子，怎能不惹人懷疑？

路雲討好無助收視

劇集選角出現問題，劇情進展緩慢也是致命傷。自從至韻與阿垣重遇，變成師徒關係後，劇情幾乎毫無寸進，只是反覆吵吵鬧鬧，營造曖昧氣氛，例如阿垣如上危險，至韻英雄救美，把對方擁抱入懷，感覺相當過時。

路雲是韓國男團SF9成員，前年主演奇幻校園劇《意外發現的一天》爆紅，接拍辦公室愛情劇《前輩，那支口紅不要塗》人氣繼續急升。首度演出古裝劇《戀慕》，扮演博學多才、瀟灑開朗的宮廷教師，角色雖然討好，但要兼顧搞笑，對演戲經驗尚淺的他來說，似乎力有不逮。

《戀慕》包含愛情及宮延權鬥等元素，過往有不少成功例子，例如《百日的郎君》及《雲畫的月光》等，可是《戀慕》未能把當中細節好好呈現，難怪收視由第2集最高6.7%，一路跌至第6集5.5%。幸好同時段播出《紅天機》已經結局，《戀慕》下周收視有望回升。