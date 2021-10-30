陳潔靈選唱《千個太陽》向Uncle Ray致敬

【明報專訊】陳潔靈、倫永亮及蘇永康昨日為《Uncle Ray榮休盛典演唱會》綵排。陳潔靈透露會唱以英文歌改編的《千個太陽》，因為Uncle Ray帶他們面向西方音樂世界，讓本地樂壇融合西方歌曲，培育出很多音樂人，唱這首歌符合Uncle Ray理念，向他致敬。她又跟倫永亮合唱英文歌，是繼倫永亮2019演唱會後再公開合唱。他們私底下常有合作，早前才為11月5日在多倫多的網上籌款音樂會一起拍片錄音。陳潔靈說：「疫情令全世界演唱會模式改變，之前我透過網上為馬來西亞音樂節目擔任評判，有很多突破，如自己拍片和剪片等；人要向前行，不同時間有不同創意空間。」無綫和內地合作音樂比賽節目，會否擔任判評？她說：「睇搵唔搵我，內地節目的評判都是內地人。（香港也需要評判？）香港一定是李克勤。」