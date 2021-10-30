劉穎鏇著三點式曬性感 馬國明驚湯洛雯呷醋裝盲扮啞

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

馬國明透露這場戲講述他化身汶萊貴公子，聯同偽裝名模的劉穎鏇及扮貴氣的劉佩玥潛入富二代池邊派對。見他與兩名女拍檔都有身體接觸，他表示最有艷福只得這場戲，通常都是拍打戲。

稱女友大方不是醋娘子

是否覺得兩女拍檔好弗？馬國明笑道：「總之我今（昨）日盲嘅，什麼都睇唔到，唔可以亂講嘢，所以我都係啞嘅。」事先有否向女友湯洛雯備案？他說：「就係無。所以我又盲又啞。」他笑稱懷疑女友看他受訪直播。女友是否醋娘子？他說：「千祈唔好咁講，佢好大方。」

劉穎鏇勾起選港姐回憶

陳山聰表示雖與劉穎鏇演情侶，但很少談情戲，不過他也大讚劉穎鏇為這場戲操練了幾個月。劉穎鏇以三點式泳裝上陣狀態大勇，她稱性感只是劇情需要，操練不止為這場戲，而是為整套劇，她說：「穿泳衣都有當年選美感覺，不過在泳池行上水好驚走光，好在有工作人員睇住我。馬國明聲稱不敢望她？她說：「有啲咁嘅事？無聽佢提過，我無特別留意他，他企我隔籬只望住我對眼，好乖，他是好男人，不用質疑。」

劉佩玥：劇情需要披薄紗

劉佩玥解釋下身披薄紗不是自己要求，以一件頭泳衣亮相也是劇情需要，她稱見到劉穎鏇操得勁，也被對方影響，「其實我都有少少高衩，坐太陽椅都驚走光」。

向早前受影響居民致歉

提到她早前為該劇於深水埗拍外景，被投訴聲線響亮擾民？她特別為受影響居民致歉，她說：「我都知自己好嘈，因為劇情需要，真係唔好意思。」

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