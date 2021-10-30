現身尖沙嘴「油站」打卡 Anson Lo被逾百粉絲包圍

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）日前搭的士回家時遇上交通意外，的士被尾隨私家車撞上行人路。他事後報平安說扭親腰，但沒有大礙。連日來他繼續忙工作，但不忘感謝「神徒」（粉絲暱稱）支持。神徒早前斥資租下尖沙嘴柏麗大道的巴士站燈箱廣告，將巴士站改裝成《Megahit》MV中的油站，為Anson Lo的新歌宣傳。該油站前日最後一天展示，吸引大批神徒聚集。Anson Lo前晚在經理人花姐（黃慧君）陪同下到該油站打卡留念。他出現時即被過百粉絲包圍，群情洶湧，加上他日前遇車禍有傷在身，他未如上次般在打卡位前跳舞，只擺甫士影了幾張相便離開。