揀男友要似譚俊彥 高海寧：佢如神一般存在

譚俊彥下廚有信心：輸了打屁股

譚俊彥獲讚賞感不好意思：「我都是煮簡單食物，好似三文魚、鷹嘴豆及炒飯，不過我喜歡下廚，好用心揀食材，在家中試煮過幾次，不是計較分數，這些菜式平時煮畀老婆食，希望煮給大家食都會開心。」他表示參與煮食節目《煮戰》後，增加在幕前下廚信心：「今次我有少少出貓，因之前跟李家鼎和蕭秀香（三姐）偷師，節目中其他嘉賓剛學習廚藝，如我輸了就真的要打屁股。」

周柏豪炮製龍躉順利過關

周柏豪表示很少下廚，上節目前要請教朋友做準備，幸好炮製龍躉菜式，大家試食幾滿意，他說：「今年達成目標，學電單車、潛水和廚藝，以後會多下廚，起碼拿刀不再怯，之前拍《兩個小生去Camping》拿刀𠝹損手。」不過他未敢煮兒童餐給子女吃：「平時在家只負責檢查，睇食物有無魚骨。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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