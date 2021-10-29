【開箱】《黑夜皓齒》 羅密歐與吸血鬼的愛情故事

吸血鬼違反停火令

英國導演亞當藍道（Adam Randall）擅拍低成本驚慄片，前作《I See You》解構連環兒童綁架案的秘密，口碑甚佳；新片《黑夜皓齒》改拍吸血鬼題材，故事講述《大黃蜂》男星佐治蘭迪堡（Jorge Lendeborg Jr.）飾演大學生班尼，兼職司機掙取外快，接載兩名辣妹：《沒女再開P》女星迪比賴恩（Debby Ryan）扮演布萊兒，跟《光靈》露絲費（Lucy Fry）飾演柔伊，穿梭各大夜店狂歡，班尼迷戀布萊兒美色，險墮情慾陷阱，才驚覺她倆竟是吸血鬼。

《黑夜皓齒》節奏相當明快，甫開場即以三言兩語交代故事背景：人類跟吸血鬼的戰爭由來已久，彼此互相捕獵，可謂至死方休。以洛杉磯為例，位於博伊爾高地的戰鬥最為激烈，為免生靈塗炭，雙方達成停火協議，享受短暫和平，吸血鬼答應恪守三大原則：別讓人類知道吸血鬼存在、吸血鬼不准吸人血，以及未經許可不得踏進博伊爾高地。

然而這項停火協議，隨着《權力遊戲》艾弗阿倫（Alfie Allen）扮演野心勃勃的吸血鬼維特，先擄走吸血鬼獵人傑（勞爾卡斯提洛飾）的女友瑪麗亞，再殺害洛杉磯其他吸血鬼頭目，企圖自封為王，協議宣告結束，戰火蔓延全城。

美瑾霍絲驚喜客串

傑為拯救女友，讓弟弟班尼代為開工，擔任私人司機，後者亦樂得掙點外快。班尼駕車駛至比華利山一幢古老豪宅門外，接載布蕾兒和柔伊到城中夜店狂歡。事實卻是，出入派對只為掩人耳目，真相遠超班尼想像，因他已捲入吸血鬼的殺戮戰場。

維特違規挑釁人類一事，在吸血鬼界惹起爭議，五大頭目之二：格蕾絲和伊娃為此責難維特，但後者有備而來，一方面派遣手下柔伊和布蕾兒把吸血鬼頭目逐一擊殺，另一方面親自對付人類的守護者傑。本片最大驚喜是《變形金剛》性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）及《毒癮女孩》青春女星薛妮史維尼（Sydney Sweeney），分別客串飾演格蕾絲和伊娃，可惜甫出場即被維特殺害，令人相當吊癮。

收視好口碑差

《黑夜皓齒》並非傳統的吸血鬼電影，殺人場面少之又少，人魔對決更是「講多過做」，壓軸大戰只有短短幾分鐘，結局草草收場，好此道者難免失望而回；說穿了，它反而更像一齣愛情片，班尼與布蕾兒一見鍾情，但礙於彼此身分，就算相愛亦只能偷偷摸摸，互相試探底蘊，幸好這齣吸血鬼版《羅密歐與朱麗葉》總算大團圓結局，而且跟大部分Netflix原創電影相似，劇情留下尾巴，似為開拍續集埋伏線。

問題是今集雖然收視好但口碑差，電影網站IMDb僅給予5.7分（最高10分），著名影評網「爛番茄」觀眾好感度更不及格（47%），要添食恐怕有難度。