為著旗袍喼弗暴瘦 證健康無問題 周秀娜承諾增肥不做火柴人

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

「香港亞洲電影節2021」前晚舉行開幕禮，周秀娜以一襲露肩裙現身，身形瘦削。對於被網民封「周瘦娜」，指其暴瘦，拍照露出「火柴手」，她說：「如大家覺得我太瘦，就增肥啦！其實燈光、角度都會有影響、令我看起來變肥或變瘦，不過我好多謝大家關心，我清楚知道身體無問題。」她稱在電影《馬達．蓮娜》演繹沉重角色，拍攝時心情受影響，拍到有少少抑鬱，幸好拍完很快抽離角色，變回開心，她說：「戲中我要著旗袍，拍之前曾到酒樓向知客取經，才發現近年較少知客穿旗袍，為了電影視覺效果好，特意喼弗。」

張繼聰花一星期抽離角色

拍檔張繼聰大讚周秀娜專業，他笑說：「我們不是揸流灘演員，劇情有點慘，我都拍到抑鬱，幸劇組安排靚酒店給我們隔離住宿，可以冲熱水涼放鬆，都要花一個星期才能抽離角色。」

張繼聰拍過不少喜劇，會否擔心演慘情戲、觀眾都會笑？他笑說：「見人笑、見人樂觀，我都戥他們開心，不過我有信心可以感動觀眾，好開心今次有發揮演技的機會。」他笑言太太謝安琪一直好崇拜其演技，沒想到影評人都讚他和周秀娜在這部戲達演藝最巔峰，希望大家看到他的轉變，亦多謝投資者在疫情艱難的時期仍肯出錢拍愛情文藝片。

鄧麗欣最大膽親熱戲獻馬志威

鄧麗欣表示張栢芝與陳奕迅20年前合演的電影《十二夜》伴隨她成長，年輕時看戲與長大後翻看的感悟差距大，沒想到開拍延續篇《12日》由她做主角，所以特別開心，但演出有難度，她說：「角色由20多歲情侶演到30多歲的夫妻，由於拍攝時不是順序，所以要分清楚，要不停調節情緒。」她與馬志威首次合作，導演特別安排他們首日開工即拍火辣親熱戲，幫助打破隔膜，快速擦出火花。她笑說：「有幾場親熱戲好到肉，我未試過咁大膽的尺度，有著衫拍攝，但似無著衫，其中一場是在戲院內情不自禁親熱。」馬志威說：「我都未試過這樣。」他稱年輕時已欣賞鄧麗欣清秀美麗，今次能合作，應該是上世積來的福。

與王子朋友關係 不會復合

鄧麗欣與舊愛邱勝翊（王子）分手後，網民發現王子仍然追貼她的社交網兼畀Like。鄧麗欣笑說：「他做體檢時，我都有畀Like，這是社交禮貌，大家是朋友，畀Like等同支持。」提到他們互相交流，似留下伏線，會否有復合機會？她說：「我畀Like給好多朋友，豈非有好多伏線？無喇，我們是朋友。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com