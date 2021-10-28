【開箱】《淺田家！》攝影師拍全家福 家庭新定義

非一般的家庭照

《淺田家！》以攝影師淺田政志的經歷為藍本，拍過《幸福澡堂》的導演中野量太，卻不甘心只是拍人物傳記，該片集合了男團嵐成員二宮和也、《嫲煩家族》妻夫木聰、《東京小屋》黑木華等主演。故事講述政志（二宮和也飾）小時候獲爸爸贈送相機，從此愛上攝影，為了應付攝影學校的畢業作品，以父親「憧憬的職業」為題材，動員全家cosplay消防員拍攝了全家福，後來並以此衍生一系列作品。往東京發展後，以cosplay全家福為題材的爆笑寫真集雖然出版了，銷量卻未見突出，最終奪得攝影界大獎，政志才受到真正的肯定，展開拍攝家庭照的生意，事業漸上軌道。311大地震，政志擔心首個顧客家庭，於是前往災區，怎料見到很多失去家人及居所的身影，並遇到悉心整理每一張被海嘯蹂躪照片的義工小野陽介（菅田將暉飾），政志協助他清洗照片，並希望能物歸原主；其間政志的父親中風入院，期待他再次回家拍攝全家福。

此片靈感源自淺田政志的攝影集《淺田家》和《相冊的力量》，《淺田家》中的作品5年前亦曾在香港國際攝影節的《千戶》中展出，片中亦有複製。片中不少篇幅卻是政志兄長幸宏（妻夫木聰飾）的畫外音描述弟弟為人，尤其開首時他如何漫無目的及放任，讓父母擔心。政志突然回家雙手佈滿紋身，畢業後游手好閒，流連彈珠店，連上攝影學校也經常逃學，長輩擔心也理所當然；然而家人和青梅竹馬的川上若奈（黑木華），在政志心內地位無可比擬。

政志喜歡攝影，卻找不到以此為業的方向，直到畢業作老師問，「若餘生只能拍一張照片，你會拍什麼？」政志才有了頭緒；父親夢想當消防員，所以政志逼迫幸宏求當消防員的舊同學借出制服及消防車取景，成為他事業的契機，往後陸續有來的還有賽車手、黑道家族、搖滾樂隊等不同cosplay的爆笑題材。若奈到東京追尋時裝夢，政志也不自覺的到了當地，並寄宿對方家中。他邊當攝影助理，邊把cosplay家庭照逐家出版社叩門，但不得要領。善解人意的若奈遂幫他訂場地，舉辦攝影展，終於引來伯樂姫野希美為他推出寫真集。銷量不似預期，但最終贏得被譽為「寫真界芥川獎」的《朝日新聞》木村伊兵衛寫真獎，星野道夫、蜷川實花等名攝影師均是過去的得獎者。

災區見證家的意義與父親角色

政志明白家庭照才是他的事業方向，他風格特別之處，並非一般傳統全家福室內取景，而且正經八百全部人面向鏡頭；反而會先跟顧客交談，了解他們難忘的經歷，再構思題材；譬如有腦癌病童的家人，說兒子看到彩虹最快樂，所以政志會買來白T恤，讓全家在白T恤畫上彩虹，再穿上然後才拍攝照片。他也是惦記身在岩手縣野津市的首個顧客高原一家三口，才會在東北大地震後前赴災區，成為電影下半部分導演中野量太實際想帶出的主題。

政志來到高原家門外，滿目蒼夷也人去留空，到避災中心卻碰到本在千葉縣念研究院的小野返回故鄉。有時候救災不止是有關身體或物質，還有人心或記憶這些看不見的重要事實，照片正是其中之一，它或多或少證明人曾經存在過，也因此小野才會想到蒐集所有經過海嘯蹂躪的相冊或照片，在避難中心的小小角落開攤擺放。政志以專業知識教導他清洗照片上的泥巴，再架起如小小的寫真展，讓災民搜索家人的「身影」，並透過小女孩莉子（後藤由依良飾）失去父親，給她拍攝「全家福」，再塑造「爸爸」在一個家庭裏「缺席」或「存在」的意義。

《淺田家！》在「日本奧斯卡」電影學院獎獲多項提名，最終黑木華捧走最佳女配角獎；這角色不曉得現實是否一樣，卻十分有趣；她飾演的若奈，是政志最早的伯樂，緣於童年時他拍攝的一張照片，若奈一直珍藏；兩人在東京同居一室多時，片中卻把男女情事隱去，畫面看來兩人只是朋友或知己，連求婚也是女方提出，還含蓄的喊「希望以後能加入淺田家的全家福」，這大概都不是其他地方看到的人情。

上映日期：10月28日