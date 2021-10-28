入院切除脊椎腫瘤 李蘊躺平3日禁落牀

【明報專訊】李蘊與內地金融才俊羅章冠結婚6年，育有一對子女。婚後淡出幕前的她，一家人在廣州定居。李蘊日前透露身體出問題，入院接受全身麻醉手術，前日手術後在社交平台上載照片及交代病情，表示患上脊椎腫瘤，需要入院做切除手術。她說︰「我pat pat上面右邊嚿骨痛咗幾個月，平時唔痛，係跑步、跳起、運動先痛。一路都以為生完小朋友，有時又要抱，腰痠骨痛係正常，無理佢。上星期五心血來潮去睇吓醫生，醫生話似坐骨神經痛。」醫生建議她照磁力共振會較清楚，結果發現胸椎椎管入面有粒1x1.6cm的脊椎腫瘤，李蘊說：「我第二日就去大醫院搵大醫生睇清楚，第三日就入院同做各樣深層次檢查，今（前）日就已經全身麻醉切咗粒嘢，拎去化驗，驗清楚係咩嚟，過兩日先有結果。」