鄭嘉穎爆馬國明重色輕友 缺席聚會

睇好馬國明奪視帝

馬國明表示見過嘉穎兩個仔，覺得他們是活潑小孩，代表聰明，嘉穎踢爆Rafael開始行蠱惑，並說：「他識做戲，趴地扮喊，Grace（陳凱琳）說個仔似我，我都有招數，學個仔做一次，問他覺得這個行為如何？就當兩父子切磋。」有人提議嘉穎放在家中的視帝獎可以傳承給兒子，嘉穎就扯到今年視帝獎睇好馬國明，馬國明反送高帽，嘉穎說：「我只是客串，獎項留給實戰的人。」

老婆Grace呻公餘湊仔、追劇，下午5點就回家被朋友取笑深閨，嘉穎笑稱人夫生活不遑多讓，他說：「我除了開工、打波、放遙控車，都是留在家，最多請朋友來家中作客。」他大爆早前在家宴客，馬國明不用開工也缺席，疑似重色輕友，馬國明解釋：「打風呀。」

何依婷不敢看網民留言

何依婷被讚扮醫護夠仙氣，多謝大家抬舉，但不敢睇網民反應，她說：「怕承受不了打擊，不過我翻睇自己表現，都會嫌不夠好。」講到她兩部主演劇同受重視，另一部新版《十月初五的月光》同為台慶劇，她自言夠運，多謝合作的前輩帶住。

張寶兒稱老公袁偉豪忙於拍攝兩劇，但都強迫對方捧場，欣賞她的新劇，有對其演技畀意見，張寶兒說：「佢叫我講對白慢一點，會比較清楚，可避免出現面容扭曲表情。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com