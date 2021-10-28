離婚一年被爆新戀情 47歲周迅拖34歲結他手回酒店

周迅與馬賽克樂隊結他手卓越的姊弟戀傳聞，昨日在網上傳得甚囂塵上，二人被拍到手拖手同回酒店，晚膳時又互相幫對方夾餸，氣氛溫馨。吃完飯後，周迅蹺着卓越離開，還一起把手放在卓越的衫袋取暖，相當甜蜜。有網民爆料稱今年8月，曾見周迅與卓越同遊三亞，本月中，周迅被拍到現身南京看馬賽克樂隊演出；上周她與卓越被發現深夜跟好友一起聚餐，看來已拍拖一段時間。

曾同場參與綜藝節目

去年周迅與馬賽克樂隊曾同場參加音樂綜藝節目《樂隊的夏天2》，之後馬賽克樂隊有参加周迅組織的公益活動，並有合唱，網民估計她被卓越的才華吸引。周迅跟卓越傳出戀情後，有內地傳媒拍到周迅現身北京首都機場，一身黑色衫褲，圍上綠色頸巾，戴帽及口罩。

周迅經歷多段戀情，1993年愛上音樂人竇鵬（竇唯堂弟），相戀5年；之後先後跟演員賈宏聲（已故）、音樂人樸樹、演員宋寧相戀。

最轟動是和王菲前夫李亞鵬的3年情，後來她和造型師李大齊交往5年，一度論及婚嫁，但分手告終。

去年跟高聖遠離婚

2014年5月周迅高調在微博認戀高聖遠，當時有指兩人已交往一年，同年7月在一個公益晚會上舉行婚禮。不過婚後數年屢傳婚變，去年12月周迅與高聖遠分別在微博留下「祝安好」，默認已離婚並祝福對方；高聖遠亦透過好友向傳媒承認離婚一事。周迅近年身邊出現多是王菲女兒竇靖童，這對閨密感情深厚，關係曾惹網民猜測。

娛樂組