56歲生日兩女獻吻 郭富城：現在好幸福

拍新片演大賊

城城剛拍完電影《掃毒3》，又要準備下星期開拍的新片，與任賢齊和林家棟合作，「角色從未演過，做大賊。（反派？） 有苦衷的，至於是否亦正亦邪先賣個關子」。他稱會在香港很多特色地標取景，會在廟街封街一星期拍槍戰戲。新片由新導演執導，是否又減片酬支持新導演？城城說：「不提片酬，一心支持本土電影和新導演，合作過多位新導演，給予我很大發揮空間，又有突破點；今次造型都有很大突破，保證大家未見過，不似我，用黑色幽默包裝，刺激得來又惹笑。」

至於《掃毒3》，城城稱拍了4個月，「很多人受傷，我都有，拍個起飛腳踢對手的鏡頭，不知為何右手手指受傷，流血半小時，可能被站在我身邊劉青雲的皮褸拉鏈割傷，傷痕都很深，拍動作片難免會受傷。（有否嚇親太太？）我會避重就輕，不過我每次拍完戲，返家會和她分享，槍戰和翻車都會講」。

記者：柯美