「試當真」周年騷 游學修自爆去年「破產」借糧 古天樂驚喜登場 扮應徵網紅

古天樂、樂隊Dear Jane及ToNick擔任嘉賓，網紅小薯茄、熊仔頭客串，還吸引謝安琪、DJ當奴、導演黃修平和袁澧林等捧場。

讚吳家忻拍片最多人睇

古天樂登場扮應徵網紅，接受阿修、賢仔和豪哥面試時，他稱好欣賞林家熙（Locker）的女友吳家忻：「因為她拍片最多人睇。」現場又示範電影配音，對於阿修模仿他的聲線神似，古仔驚訝說：「我以為是自己把聲！」他以趕拍戲為由先行告退，阿修開玩笑：「他真人幾nice！這裏好多人，他大壓力，扮nice。」

唱新歌《黑鏡》向「咩話」宣戰

除了Dear Jane獻唱《銀河修理員》和二次創作版《外賣修澧賢》、《哪裡只塞駿業里》，ToNick又上台合唱《跌嘢唔好搵》；賢仔和豪哥唱《係咁先啦》時，背後大屏幕出現機場的畫面。他們又惡搞人氣男團MIRROR，唱出新歌《黑鏡》，笑言向「咩話」組合宣戰，其後又聯同Locker、岑珈其反串扮女團跳唱《前傳》。Locker又趁歌舞表演，當眾向女友吳家忻送吻，引台下起哄。

游學修自爆去年冇錢交租

阿修在台上透露內心有嬲怒與不忿，成為工作上的動力，他眼紅紅說：「去年我『破產』冇錢交租，今日有大家陪伴，多謝你們的信任，我會記得今晚的畫面。」香港電影圈被批就快「收皮」，阿修表示收到好多仇恨者慫恿拍戲，想睇他點死，他問若拍戲，觀眾會否捧場？全場歡呼，他即說：「下次戲院見大家。」另外，賢仔、豪哥講起移民潮和工作辛酸，亦不禁眼濕濕。

籌備劇本 找古天樂合作

完騷後受訪，阿修表示正籌備劇本明年開戲，定會找古天樂畀意見和傾合作：「以我認識的他，如果有想法，他一定會支持，我要先做好自己，他是我老闆，到時睇是否適合一齊玩，都有好多可能。」提到他自爆沒錢交租等同破產，阿修說：「當時要問公司借糧，現在經濟還好，衣食住行都慳住使。在台上回顧過去一年，好似派成績表，情感自然湧上來。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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