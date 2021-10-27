練美娟願減40磅挑戰真人騷 何啟華有信心擺脫搞笑形象

娟姐大數拍檔惡行

阿Dee與娟姐首次合作主持《辣王傳》，談及合作感受，娟姐大數阿Dee惡行；她稱阿Dee人品不差，在他身上學了很多，包括「賴皮」、「覺得辣就只吃一半」、「拍攝時可以話好眼瞓，將所有大頭鏡頭送給拍檔」。阿Dee稱娟姐才是前輩，他在前輩身上學到很多，包括「承擔」、「照顧後輩」、「幫後輩分擔辛苦」等，覺得娟姐是一個好榜樣，希望將來有更多關於挑戰的節目，都可跟娟姐一齊做。娟姐聞言也對他無符。

兩人在節目中分別被封「ViuTV辣王」和「ViuTV辣后」，這稱號娟姐實至名歸，因在眾多主持中，最食得辣就只得她。她說：「我由細到大都鍾意食辣，小時更以指天椒當零食，因媽咪是印尼人；別人常說細細個就要學識飲酒，媽咪就要我學識食辣，話這辛苦都頂到，將來想生幾多個都無問題。」

阿Dee不介意被糟質

阿Dee自稱食辣好掂，只是在娟姐面前，如螞蟻般卑微，他其實是「ViuTV辣親王」，「我不是辣癡，做每個節目都被糟質，不知是否簽約時看漏條款，其實我介意，又可以點呢？還是不要拍第2輯了」。他稱這是人生中食得最多辣的一次，節目原本叫《辣妹》，安排他糟質女主持食辣，怎料出來卻相反，後來節目名改為《辣王傳》，他才知道是一個精心策劃的佈局，最終試過拍到面青口唇白，差點要入院。

演戲快樂千金難買

ViuTV宣布未來有多方面製作，阿Dee與娟姐均期望有機會嘗試新事物，娟姐說：「我想做真人騷參賽者，要我減走40磅也沒所謂，相信會有得着。」阿Dee稱想拍多些劇，不想做太多綜藝節目，「我始終是演員，這方面才是我的領域，能發揮到自己，這種快樂千金難買」。形象已被定形搞笑？阿Dee表示未驚過，「為何會成名、會認識和喜歡你？觀眾一定有既定印象，這過程每個藝人都會遇到，最緊要清楚內心想追求什麼，我就是想追求演戲，即使好認真演戲觀眾都會笑，這是我要克服的問題，由一開始已想通，這是我人生的課題，無得避，相信有空間扭轉」。

記者：林祖傑

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