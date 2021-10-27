陳卓賢接力拍內褲廣告 粉絲嗌暈 Anson Lo新歌MV登美日戶外大屏幕

娛樂組

品牌於傍晚再推出15秒短片，公布與Ian合作，片段中Ian身穿外套騷肌，穿長褲露出內褲邊，擺出多個型格甫士，配以壞孩子眼神，不少網民留言：「好壞呀陳卓賢」、「心臟病發了」、「OMG好正呀Ian！肌肉！眼神！暈喇」、「天阿~~ 陳仔！叫人點專心工作」、「型到癲咗。最尾果個壞壞嘅眼神。Hellosss表示唔得喇！」

Ian自爆天生左撇子

Ian昨日到商台為森美、小儀主持的節目《早霸王》任嘉賓，在節目中自爆秘密，包括粉絲也知道從不飲凍飲及鮮為人知天生是左撇子，他說：「熱到攝氏40度也不會飲凍嘢，打波好熱也不會飲，這習慣由初中開始，幾熱都只會飲室溫飲料，因當時皮膚不好，聽別人講飲凍嘢影響皮膚，自此成為習慣。」他又稱因爸爸覺得他用左手拿筷子食飯，會阻手阻腳撞到別人，故食飯時禁他用左手拿筷子，強迫用右手，他說：「所以現在食飯，左邊無人先用左手，阻到人就用右手，不過因而對打排球有着數，因為兩隻手都可以殺波。」

Anson Lo坐車扣緊安全帶

另一方面，「教主」Anson Lo日前深夜炒車令「神徒」（粉絲暱稱）憂心不已，他在社交網報平安：「我條腰唔係咁大問題，最大問題係不嬲有舊患，所以唔使咁擔心，我OK。」之後再於社交網限時動態貼正坐車並扣緊安全帶的相，並以英文留言：「Don't worry~I'm being very safe right now!」昨午Anson Lo到商台受訪，並開心高舉V字手勢，看來已無大礙。

Anson Lo香港與海外「神徒」合作應援行動，租了美國紐約時代廣場巨型LED屏幕，每隔6分鐘播放Anson Lo歌曲《Megahit》MV，月底便去到日本一站，於澀谷戶外巨型LED屏幕繼續播《Megahit》。Anson Lo另一首歌《不可愛教主》MV於YouTube播放3個多月，點擊次數已破900萬。Anson Lo感激大家支持：「3個月過得好快，謝謝每一個看過MV的你。」