《仔仔一堂》疑被抽起 C君：唔係我決定播不播

C君稱《仔仔一堂》仍在製作中。問何時播？他說：「唔係我一個人決定播不播、幾時播、邊度播，亦不是我考量的問題，有好多部門決定，我不再回應了。」他表示目前仍在試驗階段，要慢慢試什麼節目得、什麼節目唔得。對於王賢誌轉發朋友帖文，該節目應在J2或ViuTV播？C君說：「這是主持人的問題，是他的私人平台。我還要去評論他的私人平台？邊有這個資格呀！先畀啲空間他和公司。」C君表示J2班底年紀很細，所以叫「呢鋪開細」，最希望做到大家不需要論資排輩。

朱智賢避談謝東閔「航拍事件」

朱智賢、關嘉敏及方紹聰介紹新節目《野外步出2》，朱智賢稱拍該節目要不停行山，真的撐不住。關嘉敏表示拍完爬山游水後還要開工，所以亦有點暈，還曬傷背脊，痛足成個星期。朱智賢透露年底再有機會拍劇，心情難免緊張，會更畀心機工作。對於男友謝東閔早前疑玩航拍涉違法？朱智賢說：「我不評論，唔識玩。（男友被指臨時缺席節目巡禮？）平時我們都是傾狗仔的事，少談工作。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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