爆長子面試遭幼稚園校長歧視 張致恒：難道我個仔唔配讀書

Steven日前在社交平台上載口罩現笑眼的照片，身上貼着「張天寶家長」的名牌，估計他是陪大仔參加學校面試，他留言：「當所有人叫我做張天寶爸爸而唔係叫我個名嘅時候，心裏面有一種好奇妙嘅感覺，十幾年前自己仲返緊學，到咗𠵱家自己個仔就嚟開始返學，突然間覺得時間過得真係快！但係我好鍾意做爸爸呢個角色！」

未知Steven面試時發生什麼事，昨日他忍不住訴心中不快，他寫道：「其實真係好嬲，雖然我係曾經犯過好多錯，大家唔原諒我唔緊要，但係點解我同個仔去報名幼稚園，要畀個校長歧視，難道我個仔就唔配讀書嗎？有一個咁樣嘅爸爸就唔可以喺呢個社會立足嗎？你作為一個幼稚園嘅校長，講到自己唔會放過任何一個教小朋友嘅機會，就要講到明因為我嘅原因，唔畀我個仔機會讀書嗎？邊間幼稚園我就唔講啦，費事話我影響佢名氣！」

馮鎵瀠：公眾人物子女受注視

Steven近年負面新聞纏身，爆出一腳踏五船被封「世紀賤男」，原本其組合Boyz於2019年開紅館騷，也因他的醜聞取消。Steven成家立室是兩子之父，婚後修心養性，但被爆欠債不還，不少圈中人是債主，住所附近曾被貼大字報追債。

馮鎵瀠（Naomi）曾是債主之一，多次追債後，最近Steven終於還錢。Naomi表示不清楚Steven被歧視事件，她說：「我細個報考好多間學校都食閉門羹，只有一間取錄我，可以多報考幾間學校，可能他報名的學校多人想讀。（因家長身分被歧視，是否不應？）不同學校有不同收生標準，是否歧視無準則，特別是公眾人物的子女會受注視。若覺得學校條件苛刻，就不要安排小朋友入讀！」

娛樂組