【開箱】《以吾之名》 復仇女神韓韶禧的無間道

誓死揪出兇手

《以吾之名》講述女主角為報殺父之仇，不惜深入虎穴，首先加入販毒組織，再轉投警隊當臥底，誓死揪出兇手，以祭亡父之靈。雖然故事簡單，但內容涉及校園欺凌、毒品氾濫、警黑勾結、社團內訌、暴力血腥、男歡女愛等賣座元素，加上韓流橫掃全球，韓韶禧首次扮演性感打女亦有一定吸引力，難怪收視報捷。

去年憑《夫妻的世界》飾演男主角朴海俊小三而上位的韓韶禧，今年中播出《無法抗拒的他》首度擔正女主角，「改邪歸正」化身純情大學生，同樣大受歡迎，證明可塑性甚高。新劇《以吾之名》挑戰打女角色，開拍前先增磅操肌，再把一頭秀髮剪短，劇中動作場面親身上陣，臉上血污是假，身上瘀傷卻真，算是另類犧牲色相。

《以吾之名》講述韓韶禧飾演高中生尹智友，因父親販毒事件曝光，令她在校內受到同學欺凌，甚至被老師強迫退學，其後目睹父親被槍殺，兇手逃之夭夭，令她又驚又怒。為了查明真相，決定投靠亡父生前隸屬的販毒組織「東川派」頭目崔武鎮（朴喜洵飾），從此踏上復仇不歸路。

崔武鎮刻意把尹智友訓練成殺人機器，然後安排她改名吳惠進加入警隊，一邊協助東川派對付敵對勢力，一邊調查警方可疑人物，包括殺死其父的兇器——警隊失槍的物主。她為了接近目標，由重案組轉投毒品調查科，結果跟《梨泰院Class》男星安普賢扮演的毒品科刑警全弼道不打不相識，最後更擦出愛火。

動作場面逼真

《以吾之名》由另一Netflix原創韓劇《人文教育101》導演金鎮民操刀，拍出人性醜惡一面，崔武鎮跟尹智友父親曾經出生入死，情同手足，結果要殺死他父女倆的，正是這名大毒梟；警方為了破案，懶理黑幫成員死活，尹智友看在眼裏，難怪怒火中燒。全劇透過主角的角度，審視人性善惡，劇集採用開放式結局，既為拍續集埋伏線，同時亦有讓觀眾反思生命價值之意。

韓韶禧透過《以吾之名》打出一片新天地，動作場面演得逼真且帶真實感，例如她獲安排入住東川派的打手訓練營，受訓過程拳拳到肉；成員為了上位，必須通過最殘酷的集體毆鬥試煉，韓韶禧施展MMA絕技，逐個擊敗對手，取得最後勝利，看得觀眾熱血沸騰；更重要的是，當觀眾忙於「睇肉」的時候，對演技的要求自然遞減，韓韶禧的美貌仍然無法清楚表達內心感情，當她望見安普賢的時候，觀眾難以確認愛情是否存在；當她看着朴喜洵亦一樣，究竟內心是憎恨抑或憐憫？實在無從稽考。

另一方面，數韓國演藝界著名打女，不得不提韓片《惡女》金玉彬及Netflix劇集《Sweet Home》的李詩英，前者戲中重演李小龍《死亡遊戲》以一敵百的困獸鬥場面，過程大快人心；後者更是韓國國家隊拳擊手出身，講述她留在貧民區打怪獸當然游刃有餘，據報她在《Sweet Home》第2季更升格為女主角，戰鬥力有望再升級。