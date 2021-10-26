分手10年首合作無芥蒂 吳浩康莊思敏演情侶睇條件

記者：柯美

攝影：劉永銳

莊思敏和Deep大方一起受訪，今次是他們分手10年後首次合作，表示期間無私下接觸，只在某些活動上見過面，他們在戲中沒對手戲。莊思敏說：「接拍時已知Deep有份演出，不介意，再見亦是朋友，無芥蒂，都過了那麼久。」說到前度莊思敏已結婚，問Deep何時結婚？他說：「遲一點，現在先努力工怍。（與緋聞女友郭思琳仍有聯絡？）有聯絡。」

讚吳浩康變成熟

問莊思敏會否催Deep快點成家立室？她說：「沒有，我不八卦別人的感情事，他的事，由他講好了。今次再見，覺得他成熟了。」二人表示將來再有人找他們一同演出不抗拒，但說到演情侶，Deep與莊思敏齊說：「到時先算。」莊思敏笑言：「睇吓幾多錢，講笑而已，最終要睇劇本才決定。」她在戲中動作鏡頭雖沒Deep那麼多，但開拍前也有接受訓練，他們都拉傷大腿內側。

談到Deep之前接受鼻竇手術，將發炎組織和瘜肉除去，休息了兩星期，他說：「休息完錄歌，通咗好多，之前三四年都用口呼吸，每次想做手術都有工作，拖了接近兩年，現在沒鼻水倒流引致胃酸倒流，聲音清晰了。」

楊天宇被馬思惠擊要害

楊天宇和馬思惠首次擔正，透露有很多動作場面，事前接受了訓練一個月，一星期練足6天，好不辛苦，楊天宇還刻意減磅，減了11磅。楊天宇說：「基本埋位就要打，且有很多高難度動作，所以全身傷痕纍纍，休息就去針灸和做物理治療。」

他投訴經常被馬思惠踢中傷患處，並說：「做足安全措拖，有晒墊，但她專踢我沒墊的地方。」馬思惠自爆無意踢中楊天宇重要部位附近，屬無心之失。有沒有內疚？她說：「都有，驚再踢中他受傷的地方。我在練習時都有受慯，落地失平衡，變成一字馬，拉傷條筋。」

問他們首擔正做主角，是否很大壓力？楊天宇稱沒想，只盡力做好每個動作，由最初訓練，筋腱柔軟程度由硬變軟，又做埋街頭健身，進度很好，打了支強心針，令他應付動作場面信心大增。馬思惠說：「將壓力變成動力。（想做打女？）都可以，3歲後未試過剪短髮，今次拍戲將頭髮剪短，可能為我帶來新路向。」

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