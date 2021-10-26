衛蘭愈忙愈開心 馮允謙被老竇嘲笑 想刪跳舞環節

雙J同是雙生兒

台上播出雙J的童年片段後，Janice稱與Jay有共通點，大家同是雙生兒，她多謝妹妹衛詩來捧場。Jay談到孖生弟弟Tim頭場也來支持，卻嫌棄他的舞姿，「Tim說不想再睇我跳舞，說我跳舞核突。父母特意從加拿大回港睇騷，我在家練舞，爸爸笑到肚痛，但我會努力」。

讚衛蘭兩小時記熟舞步

兩人騷後受訪，Jay自爆曾想過縮沙刪除跳舞環節，「其實好享受唱快歌帶動氣氛，但覺得自己跳舞難睇，加上被爸爸嘲笑，想叫導演取消跳舞環節，後來想到應作新嘗試，若今次不好看，希望下次跳好啲」。他佩服Janice只用兩小時便記熟舞步。Janice稱累積少少舞台經驗，跳舞才易上手：「其實我不太喜歡跳唱，但今次好好玩，與Jay跳得好開心。」

Jay表示女友身在加拿大，未能來港捧場，若明年他開個唱，女友答應會返港睇騷支持。談到近期接連開過4場騷，他感滿足，不過少了時間寫歌，他說：「我希望能為Janice寫歌，答謝她跟我合作。」Janice未知何時開個唱，會跟其他人合作音樂會，她笑說：「沒時間停下來也是好事。」

記者：鍾一虹

攝影：陳釗