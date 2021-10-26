想與楊樂文拍格鬥戲 AK：借位打避免自相殘殺

兩人合作歌曲外，均表示想合作拍戲。AK認為跟Lokman可以埋身肉搏，提議用搏擊為主題。相撲也可以？他們笑言：「要練到ERROR肥仔的身形再加兩三倍才行。」AK又說：「都是格鬥算啦，因Lokman學跆拳道，我之前學過空手道，大家可以切磋。」不過他們都表示只是初步構思，十畫未有一撇，但傾向拍戲多過真人騷，Lokman笑說：「如真人騷就真的要埋身打，打到AK的靚仔樣就死火了。」AK笑稱拍戲可以避和借位，避免兄弟自相殘殺。

稱Anson Lo健碩好快康復

談到隊友盧瀚霆（Anson Lo）前晚收工坐的士回家時遇上交通意外，可有慰問對方？AK稱Anson Lo已在群組報平安，只是小事，大家不用太擔心。提到Anson Lo說在意外中扭到腰？兩人稱對方身體健康又健碩，可能只是發炎，相信很快康復；AK說見對方即時拍照上載到限時動態，就知他無事。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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