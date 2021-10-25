【開箱】《億萬圖謀》藝術家與黑客挑戰科技巨企

原創意念指Google Earth抄襲

《億萬圖謀》只有短短4集，每集長約一小時甚至以上，不斷來回兩個時空；其一是2014年的審訊，男主角Carsten和Juri委派律師，針對Google Earth盜取兩人與團隊創立的Terravision專利。另一時空則是在審訊過程中不斷回溯兩人的過去，包括怎樣相識、成立Art+Com、發明Terravision、爭取到電訊公司投資研發、往美國時Juri犯了很多年輕企業家都會犯的錯誤，跟別人分享了創作意念，造成不能挽回的轉捩點。

不少評論指出《億萬圖謀》有點像大衛芬查（David Fincher）執導的《社交網絡》（The Social Network），後者講述朱克伯格創辦facebook的經過，同樣面臨很多侵權、違約的訴訟，所不同的是《社》片從勝利者朱克伯格的角度出發，《億》劇的Carsten和Juri卻是失敗者；然而兩人以大衛挑戰哥利亞的姿態，即使敗仗，也是一場漂亮之戰。

劇中Carsten和Juri相遇於1990年代初的柏林，當時蘇聯和東歐鐵幕國家剛解體，柏林圍牆倒下不久，東西德統一未幾，有種對前路充滿憧憬的氣息；念藝術設計的Carsten在派對上展示自己的數碼美術作品，路過的Juri先是稱很欣賞，再建議可用電腦程式為Carsten的作品更晉完善。這一場戲很短，卻簡單道出兩人在互聯網世代是互補不足的最佳拍檔。Carsten有無窮意念，Terravision就是他的念頭，如何透過電腦屏幕「眼睛去旅行」；可是怎樣實行，還得靠Juri這個黑客及運算編碼的電腦奇才解決難題。除了意念，Carsten還有急才解決疑難，譬如投資了巨款的電訊公司要來看Terravision的「貨辦」，他們根本交不出來，Carsten卻想到用預錄片段蒙混過關。到京都的展覽場地，Juri依然努力地運算編碼，最終及時把成果展出，讓其他人驚艷，更比Google Earth早了10年面世。此劇導演羅拔杜咸（Robert Thalheim）曾在訪問中表示，如今的科技巨頭富可敵國，當中很多更展開升空之旅，他想借此劇讓觀衆看看這些成功例子背後，很多人有份推動卻活在鎂光燈之外，就像Carsten和Juri。

有半小時製作特輯

Carsten與Juri是創作上的好拍檔，卻曾心生嫌隙。兩人應矽谷圖形公司老闆Brian邀請前往美國，Juri與他甚投契，並視為好友，更向對方透露Terravision的演算方法；沒多久之後他倆發現Brian與Google合作推出Google Earth，不止偷走了意念，連視覺方面也幾乎全部一樣。當時兩人曾分道揚鑣，及後卻一起面對控告Google的官司。此劇頭兩集在會議室內兩人接受雙方律師盤問，原來只是「綵排」，讓他們預習到美國正式上庭時會碰到的尖銳問題。到第3集，Juri被追問當黑客的過去時，他拂袖離去，甚至離開德國返回布達佩斯老家。最終也是Carsten親到當地，勸服好友，更讓Juri克服了心魔，首次嘗試高台跳水，之後放下了一切，並肩到美國出庭。

《億萬圖謀》透過代表Carsten與Juri的女律師Lea點出，面對科技巨企侵權，無數小公司找不到律師願意接他們的案件，一來科技專業令一般人難以理解，就算找到通曉這種專利的律師，也所費不菲。Lea當律師之前修讀資訊科技，所以公司接到的同類案件也交給她處理，成功例子絕無僅有，她卻在Carsten與Juri身上看見希望，「我成為律師是為正義奮鬥，而不是對抗它」，Lea相信兩人的案子可彰顯公義。另一方面，啓發此劇的原型人物之一Joachim Sauter教授，今年7月劇集播出前病逝，所以劇組特別在尾聲打出字幕向他致敬；至於有關此劇的製作特輯，片長約半小時，亦可在Netflix找到。