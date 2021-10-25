張天賦洪嘉豪音樂會尾場 輪流變喊包

對於輪流變喊包， MC表示沒預過會喊，想到他們認識7年，很多事情得來不易，百感交集才這樣。Kaho自言非眼淺之人，只是擊中近年工作上不開心的弱點。MC表示某些歌要配合劇情需要，才大玩HeHe情，他笑言：「證明我們是好專業的演員，太認識大家，知道這樣做大家不會嬲，反而好享受做這件事，覺得好好玩。」問MC為何不如頭場般除外套騷肌，他表示看完頭場相片，覺得還是著外套較好看，「都要有得騷先得㗎！自問準備不足，希望下次以最佳狀態先騷畀大家睇」。

MC特別在後台準備生日蛋糕預祝Kaho 30歲生日，Kaho透露會和家人及朋友食飯慶祝，因開騷需戒口一個月，騷後要放肆。問30歲可有定下什麼目標？他說：「暫時音樂上滿意，很開心這麼多人支持，繼續行就ok。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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