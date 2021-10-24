放眼看世界踏無窮之路 陳貝兒歷瀕死邊緣畢生難忘

陳貝兒表示拍攝《無窮之路》時間緊迫，要在短短3個月走訪內地四川、雲南、寧夏、海南、廣西、貴州6個省份，深入當中10個曾經極度貧困地區，包括海南島熱帶雨林、雲貴高原大峽谷、戈壁沙漠及川藏高原，當中挑戰四川大涼山橫斷山脈的懸崖村，要行近乎垂直90度、共2556級天梯，足足花上5小時才能登頂，再要趕入黑前落山，要克服體能和心理恐懼才能完成，鏡頭前一步一驚心，鏡頭後其實已行到腳軟，更深切體會到上山容易落山難，村民還好心揹她下山，不過她發覺這樣更危險，故只讓對方揹一小段路，寧願自己慢慢行，這個經歷令她難忘。

行完天梯 睇片才知恐怖

今次行程對陳貝兒絕對是玩命系列，挑戰天梯、溜索渡江及海拔5000米川藏高原，均令她感受到人生中最接近死亡，她說：「行天梯一跣手或差錯腳，跌落去就拜拜，是極危險地區，我跟村民講驚跣腳會撞瘀和受傷，村民回答不要擔心，沒有受傷機會，因為會直接死亡，所以真的要打醒十二分精神，當時沒想到驚不驚這問題，只專注前行，之後睇片才見到環境真的很恐怖。」

現高山反應最接近死亡

至於溜索渡江，雖然過程快，驚的程度也較短，但如跌了落江，比起在天梯跌落去更慘，因為連屍體都找不到，所以也要很小心。

旅程中最接近死亡是於川藏高原出現高山反應，她說：「到海拔3000多米已開始頭痛，海拔4000多米更出現劇痛，身體虛弱得難以呼吸，嚴重到生死邊緣，腦海空白一片，完全想不到事情，好驚，知道不能死頂，要立即入醫院，不過吸了數小時純氧又要再開工，因為拍攝時間緊迫，我要趕住返港主持奧運，不容有任何拖延。其實已做足安全措施和準備，個天硬要你死都無辦法，不過我相信個天好惜我，好彩最後都平安順利，除了攰也沒什麼後遺症。」

出發前練體能 危險無有怕

陳貝兒坦言每次接到有危險的工作，最叻就是瞞着家人，免他們擔心，今次出發前準備時間很少，即使平時有做健身，在港要她行200級樓梯都唔掂，所以要加強訓練應付，她說：「危險不是考慮之列，我想見多啲世界，在各地認識更多朋友，抱探索心態，對這個世界好奇，知道是危險，但真的想了解當地以前生活有幾艱難，要親身感受過先知，所以有個意志，同自己講就算死頂都要爬上去。其實完成拍攝我都有所啟發，就是我只是行一次，但以前的村民每日都這樣行，辛苦過我不知幾多倍，我無理由要抱怨什麼，深切感受到他們有幾辛苦，畢生難忘。」

感恩獲觀眾支持 期待新任務

節目獲得很多好評，更被內地觀眾大讚「接地氣」，陳貝兒感恩得到支持，她說：「以前較少到內地工作，今次能否打開這個市場也未知，不過內地有很多觀眾看無綫節目，都對我有所認識，藉今次節目能夠令他們更加了解我，希望將來有更多內地工作機會。」

陳貝兒稱有很多人問她還想做什麼，但自己總是答不知，因每次公司都給她驚喜，她也期待下次獲委派什麼任務，「其實至今讓我見到和做到的，已經好滿足，所以之後無論什麼工作，對我而言都是Bonus」。

記者：林祖傑