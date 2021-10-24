陳家樂不敢當歌手怕影衰樂壇 廖子妤聽梅愛芳絕版CD揣摩角色

參加歌唱比賽入行的陳家樂自稱很久沒唱歌，手腳又不協調，跳舞像隻蟹，不明白導演為何選中他演秋官，可能試鏡時被他騙了，「試鏡前我看了哥哥（張國榮）一段表演片段，學了些簡單舞步，到正式試鏡，導演可能被我欺騙了。（會否再闖樂壇？）玩票性質可以，認真出唱片做歌手就不好了，因好大壓力，現在樂壇氣氛很好，有好多有才華的唱作歌手，我怕影衰樂壇」。

廖子妤也無意轉型做歌手，透露小時候曾夢想做歌星，但入行後發現不是想像中容易，自知有多少斤両，無謂獻醜。她為電影試鏡要唱一段《胭脂扣》中南音《客途秋恨》，自費790元請老師上了一堂，「南音很難唱，不知如何掌握，被選中演梅愛芳很開心，有份參與已感榮幸。（很多人覺得神似？）睇了梅愛芳的電影，聽了她一張絕版CD，以及梅艷芳在訪問中談及與家姐相處的點滴，發覺梅愛芳較怕醜，就循這方面揣摩角色」。愛扮嘢的陳家樂模仿秋官說話方式：「我不識日文，知道要唱日文歌，也找老師學了兩堂日文發音，用了600多元，沒廖子妤那麼貴。」

記者：柯美