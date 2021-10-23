《媽媽的神奇小子》獲提名 角逐奧斯卡最佳國際影片

吳君如：發一萬次夢都估唔到

「香港電影製片家協會」董事局按照「美國電影學院」的選片準則，決定推薦《媽媽的神奇小子》代表香港角逐第94屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。是次推選，電影製片家協會董事局成員，從今年1月至12月期間上映之所有香港電影中挑選，當中《媽媽的神奇小子》佔大多數票當選。

吳君如收到好消息後開心說：「我真是發一萬次夢都不會估到自己監製的電影，可以代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片。今（昨）日剛謝完第72日票，就聽到這個消息，真是驚多過喜，驚完之後就真是喜極而泣。」她希望謝票謝到明年奧斯卡舉行，最重要多謝導演尹志文及台前幕後的專業人員，特別是一班優秀的香港年輕演員。

《媽媽的神奇小子》導演尹志文收到好消息後哭了出來，冷靜之後，表示這個神奇之旅帶給他很多，首先要多謝蘇樺偉及「蘇媽」蘇韓小貞成就這個故事，以及監製吳君如全情投入及協助，亦多謝天下一電影公司及台前幕後的支持。

娛樂組