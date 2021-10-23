馮盈盈包到冚行紅地氈 朱晨麗低V最性感

朱晨麗說：「要sell自己！已兩年沒有舉行節目巡禮，所以打扮隆重點。」馮盈盈一身銀色長裙包到上頸，只露出美腿，跟朱晨麗合照時形成強烈對比。馮盈盈自稱怕凍，沒膽量與朱晨麗較量。官方公布明年推介劇集陣容中未見兩人名字，朱晨麗對早前被指遭《巾幗梟雄4》劇組飛起一事不欲多談，稱已回應過這不實報道，總之會全力sell自己。馮盈盈就稱有很多節目尚未落實。問是否轉攻綜藝或主持節目？她說：「什麼類型我都喜歡參與，有工作就會做，會按部就班。」

邵初想參加《聲生不息》

應屆港姐冠亞季軍宋宛穎、梁凱晴及邵初悉心打扮亮相，她們表示要履行港姐職責，如參與慈善活動或綜藝節目，雖然有興趣演戲，但暫時未有時間。她們都想多作嘗試，如學配音，想參加《好聲好戲2》。邵初表示對唱歌有興趣：「我喜歡復古懷舊，例如愛唱慢歌《千千闕歌》。知公司有歌唱比賽《聲生不息》正招募，我都想參加。」梁凱晴對唱跳歌感興趣，大讚《聲夢》學員鍾柔美唱跳出色。