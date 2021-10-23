【開箱】電視版《鬼滅之刃無限列車篇》 小改變大改善

質素媲美電影版

《鬼滅之刃》漫畫雖已連載完畢，同名電視動畫卻只播出首季共26集《立志篇》，加上電影版《無限列車篇》，距離結局仍然很遠。趁第2季《遊郭篇》在12月開播前，富士電視台本月趁機推出電視版《無限列車篇》，仍然由日本著名動畫製作公司ufotable負責，無論是畫面抑或分鏡，質素媲美電影版。全季共分7集，首集是全新內容，講述主角「炎柱」煉獄杏壽郎登上無限列車前發生的故事，其餘6集則是把電影內容重新剪輯而成。

到截稿前為止，電視版《無限列車篇》已播出兩集，分別是《炎柱 煉獄杏壽郎》和《沉睡》，前者內容全新製作，講述惡鬼肆虐人間，煉獄杏壽郎奉命登上無限列車，調查40多人失蹤的神秘事件，其間遇上在火車站售賣便當的婆孫，二人險遭惡鬼襲擊，幸得杏壽郎及時拯救，婆孫安然無恙，更意外揭開婆婆早年亦曾被杏壽郎父親救過一命的往事，令他拚死保護無辜百姓之心更加堅定。

為電影填補空白

這集出現的惡鬼，雖然只是嘍囉角色，卻埋下奸角「十二鬼月」魘夢和猗窩座登場的伏線。由第2集開始，正式延續上季《立志篇》劇情，主角竈門炭治郎、我妻善逸和嘴平伊之助等殺鬼隊成員終於出場，他們奉命登上無限列車，會合杏壽郎對付隱藏在列車中的惡鬼，正邪大戰後果慘烈。

為了把不足兩小時的電影內容，分成6集電視版推出，當中還要加插70段重新製作的畫面，好讓劇情更豐富也更連貫，便得刪減電影某些枝節，例如炭治郎在車廂內為年邁乘客放置行李的鏡頭，電視版便不復見；然後補充電影版的空白，例如杏壽郎一邊吃火車便當，一邊大叫「好味」的經典場面，究竟這10多盒便當從何而來？正是他為了讓火車站婆孫倆可以提早收工回家，於是悉數買下店內所有便當，這段劇情看似無關痛癢，事實卻是反映杏壽郎的善心，並為暴風雨來臨前一刻，營造輕鬆氣氛。

《遊郭篇》12月首播

當電視版《無限列車篇》播畢後，全新製作的《遊郭篇》即將緊接登場。受到疫情影響，今季播放日期一改再改，粉絲苦候多時，終於12月5日在「黃viu」首播，收視有望再創新高。《遊郭篇》講述杏壽郎壯烈犧牲後，換上「音柱」宇髓天元當主角，帶領炭治郎等人到吉原（即古代的花街），調查另一宗人口失蹤案，為此跟「十二鬼月」的墮姬展開決戰。