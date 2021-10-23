艾力寶雲開槍誤殺攝影指導 拍戲道具槍疑走火 新片導演亦中彈重傷

據《紐約時報》引述當地警方發言人稱，案發在前日下午1時50分左右，艾力寶雲在新墨西哥州聖達菲市片場拍攝電影《Rust》，懷疑綵排期間，道具槍突然走火，造成一死一傷意外。該片導演Joel Souza中彈後由救護車送院搶救，情况嚴重；攝影指導Halyna Hutchins則由直升機送到另一醫院，但已傷重不治。

警局外哭不停

警方在案發現場撿走一把道具槍，現正調查案發經過、子彈如何發射，以及子彈類型等，暫時未有人被捕，「警方將循不同方向調查，亦不排除任何可能性」。事後艾力寶雲到警局接受問話，當地電視台KOB4目睹他在警局外打電話，邊說邊淚流滿面。《Rust》製作公司亦發表聲明，證實電影現已停工，「我們把工作人員的安全放在首位」，下月初有望復工。

巧合的是，槍擊事年發生前數小時，艾力寶雲剛透過社交媒體上載《Rust》幕後拍攝花絮照片，相中的他似是腹部受傷，道具鮮血滲透襯衣，加上一臉疲憊，狀甚可怖。為免惹起不必要的猜測或聯想，意外發生後他隨即刪掉有關照片，但網民早已留底，並於網上瘋傳。

艾力寶雲兼任《Rust》監製和主角，電影講述西部惡霸Harland Rust（艾力寶雲飾）為了拯救被控謀殺罪成的13歲孫兒，於是冒死劫獄，得手後兩爺孫同時遭到警方及賞金獵人的圍捕。

從影40年的艾力寶雲，代表作包括《追擊赤色十月》、《複雜關係》、《無間道風雲》及《職業特工隊》系列等，今年亦為動畫電影《波士BB 2細祖》配音，他憑美劇《娛樂揸fit人》奪得3屆金球獎視帝，又在長壽綜藝節目《周末夜現場》扮演前美國總統特朗普，公認維肖維妙，為他贏得艾美獎最佳男配角。

私生活方面，艾力寶雲跟《九個半星期》女星金碧辛加（Kim Basinger）離婚後，2012年再娶瑜伽導師Hilaria Thomas，二人育有6名子女，加上他跟金碧辛加所生長女Ireland，合共7名孩子，名副其實荷李活多仔公。

圈中人紛悼念

死者Halyna Hutchins來自烏克蘭，從小在北極的蘇聯軍事基地長大，並於烏克蘭基輔國立大學獲頒國際新聞學學位，曾任英國紀錄片的調查記者。其後移居洛杉磯，2015年畢業於美國電影學院，兩年前獲選為美國攝影師新星，原本前途一片光明，可惜天妒紅顏。

去年跟她在電影《Archenemy》合作的《光豬舞壯士》男星祖曼堅尼路（Joe Manganiello），昨日驚聞舊拍檔死訊，隨即透過社交媒體撰文並上載她的黑白照片以示悼念：「一覺醒來收到Halyna猝逝消息，令我震驚不已。她的天賦才華，令人深信他日必定成功，而我有幸跟她合作，怎料到她會在片場遭道具槍射殺？真是可怖的悲劇。」

除了祖曼堅尼路外，不少圈中人包括《魔戒》男星伊力查活（Elijah Wood）、《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）等亦有留言悼念。