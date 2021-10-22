伙徐天佑教《造星》落敗者重生 趙學而有回春感覺

徐天佑自認教學員最有耐性，又懂得軟硬兼施，總之為求學員達到他的要求為止，並說：「我和學而是一個沉實、一個火爆的導師。」

張建聲投資7位數 無諗回報

張建聲很欣賞一班《造星》落敗者經過3年時間後，不怕壓力和批評再次出賽，希望他們在唱、跳、演、講各方面都有好表現。入行10年的張建聲曾經歷事業高低潮，希望將他的體會給大眾分享，監製此節目算是給自己人生一個里程碑。

張建聲大讚MIRROR和ERROR是成功例子，但沒打算當經理人簽約捧新人，會引薦他們給其他公司。張建聲說：「呢個節目我都投資了7位數字，沒考慮有否回報，因為投資同電影一樣，沒有必賺的方程式。或者希望節目未來可以繼續拍到第二三季。」

記者：林蘊兒