音樂會意外頻生 193甩嘴賴緊張 陳凱詠險甩裙 阿Dee英雄救美

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

鄭欣宜在音樂會上打頭陣出場，並於壓軸大合唱跟ERROR成員肥仔（梁業）大跳辣身舞，贏得掌聲。ERROR四子分別有獨唱環節，其中阿Dee（何啟華）笑稱憑演員精神，演好偶像歌手身分。保錡表示追夢遇過好多挫折和失敗，多謝大眾沒有放棄他，未來會用努力證明，隨即拿起木結他自彈自唱，不料機器故障，之後借來電結他彈奏，順利完成表演。

姜濤驚喜現熒幕

肥仔獻唱《特務肥姜2.0》時，大騷舞技，隊友193出場扮姜濤跟他合唱，193笑言：「我堪稱ERROR姜濤。」此時熒幕播出姜濤清唱幾句的片段以示支持，肥仔與193一起取笑姜濤唱得差，但二人合唱時卻甩嘴。193彈琴唱歌時，表示打籃球傷到手指，彈了幾句便停下來嘆氣，靠唱歌搭夠。

輪到Jace上台獻唱，所穿的短裙三度鬆脫，邊唱邊跳的她拉着裙頭整理，舞蹈員上前幫忙都未能解圍，狀甚狼狽，合唱拍檔阿Dee立即撲出英雄救美，遞上外套給Jace遮蓋下身，二人繼續表演。

193澄清冇同Dee姐拍過拖

騷後受訪，193不滿意自己兩度甩嘴，解釋不到為何緊張和手震。提到手指因傷未能彈奏整首歌，他說：「我只準備彈8句，不過都歡迎寫我受傷不能彈完全首歌。」肥仔即嘲193說話心虛。

有傳193早前接受網上節目訪問時爆喊，是因為跟Dee姐分手有關，他澄清：「不關事，我們一直是朋友，絕對冇拍過拖。我喊是因為每次聽到《我的快樂時代》都會感觸，今次唱呢首歌，就用嘆氣聲扮喊。」

阿Dee被讚英雄救美，他得戚說：「基本啦，換轉我有事，相信她都會救我，三個兄弟就不會，只會踩多兩腳。當時我戥Jace擔心，練好舞步不能跳出來，好彩之後大合唱能繼續跳。」

Jace大讚阿Dee好man

Jace稱回想短裙有兩粒鈕鬆開，差點甩裙走光之際，下意識只管用手拉住裙頭，驚嚇得措手不及，感激阿Dee跑出來相救。問她會否以身相許嫁給對方？她笑謂：「咁又唔使，他沒說娶我，不過那刻覺得他好man，從此望他的目光不一樣。」Jace覺得甩裙影響表演，感到非常可惜，最後忍不住爆喊，要用紙巾抹眼淚，計劃12月開個唱的Jace想邀阿Dee任嘉賓，一起重現這幕歌舞。

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