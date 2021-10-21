美媒爆《永恆族》彩蛋 Harry Styles演魁隆弟弟

《永恆族》劇組缺席《Elle》頒獎禮

《Elle》雜誌昨日舉辦的荷李活女電影人頒獎禮雖然缺少了《永恆族》劇組，但依然星光熠熠，出席者包括金像影后荷爾芭莉、「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）、「靚太」伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）、Justin Bieber的模特兒太太Hailey、《狂野時速》電影系列女星佐丹娜布絲達（Jordana Brewster）、女歌手珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）及 Ciara等，十分熱鬧。

提起《永恆族》，周一舉行首映禮後，據美媒eonline報道，綜合娛樂新聞網站Variety的資深電影編輯Marc Malkin在社交媒體爆料，「當Harry Styles現身MCU（Marvel電影宇宙），觀衆尖叫了」。至於《洛杉磯時報》則指觀衆要等到所有謝幕名單放映完畢，才會看到Harry Styles在大銀幕現身。據報他在片中扮演《復仇者聯盟4：終局之戰》魁隆的弟弟Eros，也是永恆族一員，有操控人類情緒的能力。不過暫未知他是偶然客串《永恆族》，還是在未來的MCU作品有更多戲分。

現年27歲的Harry Styles是英國男團One Direction前成員，現時歌影雙棲，曾演出《鄧寇克大行動》；至於主演女友奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）執導的新片《Don't Worry Darling》，則會於明年上映。