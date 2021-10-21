金宣虎向被迫墮胎舊愛道歉 廣告違約恐賠8450萬 《兩天一夜》割席

舞台劇演員出身的金宣虎，2017年憑《金科長》進軍電視圈，去年以《Start-Up：我的新創時代》奠定暖男形象，剛於本周日（17日）播出結局的《海岸村Cha～Cha～Cha》叫好叫座，帶挈金宣虎人氣登頂，怎料翌日爆出「強迫舊愛墮胎」醜聞，加上有傳他跟事務所已於9月約滿，後者疑懶得「拆彈」，任由事件發酵，最終一發不可收拾。

舊愛被指是天氣節目女主播崔英雅

金宣虎「龜縮」兩日，昨日上午事務所發聲明，首先否認約滿傳聞，然後宣布他將親自為醜聞解畫。相隔半小時後，韓媒收到金宣虎的道歉信：「這份聲明來遲了，非常抱歉。日前在新聞上見到自己名字出現，讓我第一次感到害怕，直到現在才敢回應。我跟她在互有好感的情况下交往，然而在拍拖期間，因為我的失責，考慮不夠周全，為她帶來傷害，希望能夠親自向她道歉；另外，對於一直相信我的人，抱歉令大家失望了。」

有網民化身福爾摩斯，透過蛛絲馬迹宣稱已揭開爆料者的神秘面紗。據報金宣虎的舊愛正是曾任YTN電視台天氣節目的女主播崔英雅，她在2013年跟企業家結婚，4年後離婚從商，如今經營網店，又是人氣網紅。巧合的是，崔英雅最近把社交媒體帳戶關閉，令到網民推測的可信度上升。

由暖男淪為渣男的金宣虎，形象破滅之後，廣告商亦急不及待跟他割席，有韓媒估計，他目前擁有13個廣告合約，平均代言酬金5億韓圜（約325萬港元），其中保健食品Food Bucket、運動服裝wide.angle等至少7個商戶，已在他發表道歉聲明前，先把宣傳海報或影片下架。若以韓國廣告界慣例，藝人因失德導致違約，需賠償至少兩倍代言酬金計算，金宣虎將面臨高達130億韓圜（約8450萬港元）的巨額索償。

另一方面，KBS電視台綜藝節目《兩天一夜》昨日上午開會後決定，金宣虎將會「被退出」主持人一職，就算已經拍好的畫面，都會悉數剪掉；至於他已接拍的3齣電影，包括下月開鏡的《悲傷熱帶》，據報亦會易角或修改劇本，務求令他消失幕前。